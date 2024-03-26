MM6聯乘Supreme終於成真　網民力撐合作令Supreme重回時尚正軌？

【Supreme／MM6／Maison Margiela／聯乘】這個三月無疑是Supreme之月，繼Dr. Martens聯乘及在上海官方旗艦店後，近日再度無預警下釋出大家期待已久的MM6聯名，透過Maison Margiela解構實驗性時裝手法衝擊Supreme街頭風格，擺脫以往大同小異的悶氣。



+ 14

MM6 Maison Margiela是Maison Margiela於1997年開拓的支線，早年承傳着比利時設計師Martin Margiela的前衛解構與實驗時裝美學。而John Galliano自2014年成為Maison Margiela主帥後，MM6多了跨風格聯乘，The North Face、Eastpak、Salomon在市場上取得不錯反應後，近月來時尚圈流傳MM6會跟Supreme合作，但一直只聞樓梯響，最近終於成真，起初本以為只有數件作品出現，誰不知原來是以季度系列形式推出，更包括人造毛皮外套、西裝服、工裝、衛衣及滑板小物等多款單品，也同時代表下季將有後繼新系列。

+ 12

不過，相信大家最關心的單品必家是本次聯名Box Tee究竟會怎樣處理？MM6大玩拿手好戲Fake Print，以一件白色Box Tee產品圖毫不修飾地壓印在白Tee上，就連頸領上的布標位置也覆蓋着，猶如當年Maison Martin Margiela經典代表作Aids Tee一樣，散發着強烈的藝術時尚味，不過網上留言好壞參半，有人認為這不是設計，但亦有人覺得MM6的聯乘再度將Supreme拉回正確潮流軌道，哪你又覺得這次合作如何呢？

Maison Martin Margiela AIDS Tee（LN-CC）

來到本季首次與Supreme的2024年春季聯名系列中，雙方透過易入口的街頭服與正裝作為基礎設定，注入Maison Margiela的油漆元素重塑經典Supreme 5 Panel Camp Cap單品，設計猶如當年MMM主線與Converse的聯名鞋款一樣，經長時間穿用後會有龜裂效果，而滑板亦是以這概念設計，磨蝕後將會看到Supreme字樣出現。

Supreme x MM6 Maison Margiela Painted Camp Cap：

+ 2

Maison Martin Margiela x Converse：

Maison Martin Margiela x Converse（Converse）

Supreme x MM6 Maison Margiela Skateboard：

此外，Box Logo Hooded Sweatshirt、Hooded Work Jacket與Double Knee Painter Pants全由箔片包裹設計，呈現一種厚實且挺身的狀態，另外偽收據銀包亦向來是Maison Margiela的名作。

Supreme x MM6 Maison Margiela Foil Collection：

+ 14

MM6 Maison Margiela Fall 2018：

+ 1