日牌TRIPSTER再聯乘Dickies　野村訓市以生活壞習慣測試方便清潔

【TRIPSTER／Dickies／聯乘】擁有多重身份的日本多媒體創作人野村訓市（Kunichi Nomura），集編輯、作家、電台主持、創意總監、室內設計師於一身的他近日再次以服裝設計師名義現身於潮流界中，攜同他領軍的室內設計品牌TRIPSTER，再度與美國百年老字號工作服品牌Dickies合作，迎來雙方第六回聯乘企劃。



本回迎來雙方第六次創作，縱然是採用與第五回相同的剪裁設定，但野村訓市回歸基本並聆聽以往缺乏着手的重點作為改良宗旨，因為在早前幾次的單品中，也出現清洗後褪色的問題，當外套和褲子的褪色效果完全不一樣，整體顏色便有着差異視覺效果，對於穿梭於正式場合的西裝來說是絕對不可接受的，所以野村訓市這次便集中在物料上的處理。

DICKIES x TRIPSTER第六回系列：

+ 4

為了在炎熱夏季天氣都可以整套西裝示人，野村訓市大膽決定放棄Dickies經典的TC Twill聚酯棉布料，改用上輕柔質感的100%聚酯纖維製作，而他亦根據個人經常被番茄醬或紅酒沾污的不小心習慣去測試，這款物料只需用普通紙巾或濕紙巾抺掉就能馬上乾淨，除此之外，高效率的快乾性能縱使在洗車場被弄濕也不需擔心，即使強行放進洗衣機清洗也不容易起皺褶，加上布料提供着減低褪色程度，洗滌過後簡單整理已經能保持西裝瀟灑外觀，適合春夏季度之餘，也絕對是各上班一族的不二之選。

+ 16

自2019年TRIPSTER首次聯乘Dickies過後，一直以來由野村訓市創作的聯名合作也同樣透過男生衣櫃中重要的西裝為出發點，皆因野村訓市認為作為男人總會有必須穿上西裝的一刻，無論在婚禮、葬禮、畢業典禮或是約會等場合，西裝也是唯一的服裝選擇，但他又不希望是那種嚴肅正統的作品，所以便開始策劃一套合適自己日常風格的寬鬆西裝，經過6年來的經歷與改良，在這次第六回系列中，野村訓市終於推出了他一直渴求兼需要的西裝作品。

DICKIES x TRIPSTER第一回系列：

DICKIES x TRIPSTER第二回系列：

DICKIES x TRIPSTER第三回系列：

+ 3

DICKIES x TRIPSTER第四回系列：

+ 3

DICKIES x TRIPSTER第五回系列：