CLOT x Crocs Classic Clog聯名鞋　荊棘迷彩搭配限量鞋飾極趣致

由當代藝術家 Madsaki 為 CLOT 量身打造的 ALIENEGRA 荊棘迷彩可說是這 20 年重要的街頭流行語彙之一，此次 CLOT 運用烙印在品牌 DNA 中的創意精神，將 Crocs 經典休閒鞋 Classic Clog 重新定義，推出 CLOT x Crocs Classic Clog 相信將成為這個三月最耀眼的聯乘之一。



CLOT x Crocs Classic Clog聯名鞋

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鞋款糅合 CLOT 的品牌特色與 Crocs 的極簡設計，將曾亮相於 CLOT 與 Vans、adidas、Head Porter 及 KAWS 各大品牌合作企劃的經典荊棘 ALIENEGRA 迷彩佈滿鞋身印花，圖案帶有反光效果，並備有霧面紫、黑色及蘆薈綠三種配色；今次聯乘更搭配多款 JibbitzTM 限量版鞋飾，從豎起的外星人耳朵、飛碟到趣致的菠蘿包及月餅，讓消費者自行打造專屬自己的 Classic Clog。專利 CrosliteTM 樹脂製作的鞋身同樣保有舒適、輕盈、耐用的特性，同時賦予這雙經典街頭休閒鞋全新的面貌。

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CLOT x Crocs Classic Clog 已於 3 月 23 日至 24 日率先登陸 ComplexCon 香港，3 月 29 日起於全球各地 JUICE 專門店及 JUICESTORE.COM 官網開售；中國限定蘆薈綠配色於 3 月 27 日起於上海 JUICE 專門店先行發售。

CLOT x Crocs Classic Clog

售價：HKD 690

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