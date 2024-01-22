CLOT x TOMMY HILFIGER推農歷龍年服飾　美式學院風結合中華文化

CLOT 宣布與服飾品牌 TOMMY HILFIGER 攜手推出 「TOMMY HILFIGER X CLOT 新春特別系列」，以慶祝農歷龍年的到來。作為 CLOT 品牌 20 周年慶典的一部分，全新 「TOMMY HILFIGER X CLOT 新春特別系列 」從美式經典潮酷和華人當代青年文化中汲取靈感，通過獨特的視角將 TOMMY HILFIGER 的經典款式重新構思，保留經典版型的同時又增添了潮趣視角，呈現了勇氣、力量和活力的龍之象徵。



CLOT x TOMMY HILFIGER 推出聯名春新春系列

在東西方文化交融中，美式經典品牌 TOMMY HILFIGER 與由陳冠希創立的華人潮流品牌 CLOT 競相碰撞。並以農歷新年的其樂融融、闔家歡聚的節日氣氛為靈感，以全新設計延續兩個品牌均崇尚歡聚和積極樂觀的品牌精神。

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Tommy Hilfiger 先生表示：「這是一個為慶祝農歷龍年打造的特別系列，當不同文化匯聚到一起融合時，就會激發出更多創造力，該系列正是對這種精神的致敬。」

該系列從 TOMMY HILFIGER 的經典作品中汲取靈感，並將其與當今亞洲青年文化交織融合，打造出 23 件重磅單品。TOMMY HILFIGER 的美式經典潮酷與 CLOT 潮聚東西，其中主要作品包括一款雙面夾克，一面以 TOMMY HILFIGER 標誌性紅白藍三色為主色，另一面則印有 TOMMY HILFIGER X CLOT 的聯合 LOGO；運動套裝則採用了新年感十足的紅色；另有以經典的尼龍條紋為主要紋樣的長袖 POLO 衫，和印有象征無畏和力量的龍紋圖案的圓領衫。毛衣和開衫的襯裡均綴有 CLOT 經典條紋，以及其他包括西裝外套、運動褲和經典廓形襯衫在內的單品，也都印有雙方的聯合 LOGO。

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陳冠希表示：「當我還是個在香港長大的孩子時，經常翻閱美國的嘻哈雜誌，上面有我喜歡的歌手穿著 TOMMY HILFIGER 的衣服在舞台上熱情演出，那時我就對這個牌子十分憧憬。很高興這次能攜手共創，並將華人文化的精神和意義融入到該系列的設計中，以這種有趣而真實的方式傳達中華騰龍的力量與吉祥。」

該系列宣傳片體現了世界各地在農歷新年期間所展現闔家歡聚的歸屬感和樂觀情緒。特別聚焦於定居海外華人朋友，講述了他們在紐約歡度傳統新年的故事，展現了「身邊人即家人」的溫馨情誼。

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CLOT 是陳冠希於 2003 年創立的先鋒街頭服飾品牌，該品牌將華人潮流推向世界舞台，將傳統文化中的圖騰與大膽的圖形、誇張的輪廓融合，反應出亞洲新青年的蓬勃能量，重釋了具有現代美學特質的華人新潮流。旗下的另一家時尚和生活方式零售店 JUICE 則是 CLOT 對無國界街頭文化的願景的進一步體現。通過出售潮牌服裝、家具用品等產品表達了包羅萬象的時尚理念。

「TOMMY HILFIGER X CLOT 新春特別系列」 已於 10 月在上海時裝周上亮相預展。2024 年 1 月 7 日將在天貓開啟獨家預售，並於 1 月 11 日在全球同步發售。該系列將在 JUICE 指定門店、TOMMY HILFIGER 指定零售店、tommy.com 和 juicestore.tw 官網販售。

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