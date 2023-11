CLOT x ROOTS重磅首推聯名服飾　棒球褸全加拿大製造　刺繡極高質

CLOT 宣布與全球生活方式品牌 Roots 合作,匯聚了加拿大和中華文化元素,打造別具一格的東西方美學。為慶祝 CLOT 成立 20 周年以及 Roots 迎來 50 周年,雙方推出了 CLOT x Roots 「走出戶外,心曠神怡 Go Outside: You’ll Be Glad」 聯名系列。



CLOT x ROOTS 首次重磅聯乘系列即將開賣!

CLOT x Roots 聯名系列由 CLOT 創始人兼創意總監 Edison Chen(陳冠希)與 Roots 聯手設計。「走出戶外,心曠神怡 Go Outside: You’ll Be Glad」 系列設計靈感源自日常生活的喧囂,旨在激發消費者尋找與周圍環境融合的珍貴時刻。其中,CLOT x Roots 聯名系列的皮革產品,採用高品質刺繡工藝,由 Roots 加拿大工匠精心打造。

陳冠希分享:「這個系列提倡走出戶外的精神,不論是加拿大壯麗的自然景觀,亦或是繁忙的都市街頭,戶外世界無時無刻都向每個人敞開懷抱。」同時也表示:「CLOT 的設計基礎凝結了包容性與對東方潮流文化的尊重,20 年來不曾改變過。在慶祝 CLOT 20周年之際,很榮幸與 Roots 這樣具有代表性的品牌合作。CLOT 和 Roots 有著共同的目標和設計理念:融合風格與文化,匯聚人群共享體驗」 。

CLOT x Roots 聯名系列廣告大片拍攝於陳冠希的家鄉溫哥華,詮釋了街頭時尚與自然風貌相結合的矛盾沖突。大片背景中的蒼茫樹林、清澈湖泊和險峻山嶺,完美演繹了此系列的設計理念「走出戶外,心曠神怡」。

延續了 Roots 品牌一直以來對自然的熱愛與高品質的堅持,CLOT x Roots 聯名系列採用了創新既耐用的可持續環保面料,以及卓越的設計和工藝。Roots 首席執行官 Meghan Roach 表示:「這次合作結合了陳冠希在溫哥華的生長背景以及 Roots 的加拿大基因,兩者的共通之處都是加拿大的戶外壯麗景觀。我們很自豪地將 Roots 對品質、舒適和風格的堅持與 CLOT 的創新精神相融合,呈現了這一系列作品,鼓勵大家走出戶外,用心去領略大自然的美麗。」

CLOT x Roots 「走出戶外,心曠神怡 Go Outside: You’ll Be Glad」聯名系列包括棒球皮褸、衛衣、棉褲、長袖上衣、格紋恤衫、冬季配飾,均為男女同款。

CLOT x Roots 聯名系列已於 2023 年 11 月 11 日起在指定 JUICE 實體門店、 JUICESTORE 官網及Roots 門市發售,商品價格由HKD$122至HKD$11,428,有興趣的朋友千萬別錯過了!

