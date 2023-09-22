CLOT x NEIGHBORHOOD全新聯乘登場　龍圖騰、哥特式字體中西合璧

CLOT正式宣佈攜手日本著名街頭服飾品牌Neighborhood推出全新合作企劃，將CLOT啓發自中國傳統文化的標誌性設計，以及Neighborhood的朋克搖滾美學完美融合，為各位帶來一系列期待以久的聯名作品。



CLOTxNEIGHBORHOOD聯乘系列正式登場

不難發現整個CLOTxNEIGHBORHOOD全新聯名系列當中，骷髏型態的古代神龍最為亮眼，在不同的單品出現其身影，如T恤、恤衫、褸款、襪子等服裝及配品。在經典的設計基調之中，糅合的叛逆氣息，雙方設計元素取得平衡之餘，又不失嶄新的視覺效果。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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同時CLOT的標誌性單品均經過精心打造，完美地呈現出雙方品牌的文化特色。例如最具標誌性的中式恤衫，再度用上全黑絲綢色系示人，當中的骷髏龍圖案設計，其實是源自CLOT的絲綢圖案為創作藍本，以過往傳統中國元素——龍紋圖案，配以Neighborhood一貫反叛的骷髏元素。棒球衫則採用了亨利領口設計，背面綴上CLOT品牌名字和3204數字刺繡，暗藏向東京原宿區的首間Neighborhood門店作致敬。再者結合骷髏龍紋與哥特式字體NBHD的聯名圖騰設定，形成濃烈的復古中西對比效果。

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CLOT x Neighborhood合作系列還囊括牛仔褲，提供兩款洗水配色選擇。破壞及造舊細節模仿龍的爪紋呈現，為整體美感增添了獨特的氣息。此外，系列還包括一款設計靈感源自中國古代的裝飾香爐的精美陶瓷香座，可以配合與Kuumba三方聯名製作的短香使用；淡雅清爽的香味，為平淡生活帶來不一樣的品味。

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全新CLOT x Neighborhood聯名系列已於9月9日起在大中華地區指定JUICE銷售渠道正式發售，並於9月15日登陸JUICE洛杉磯門店。想瞭解更多信息，請關注CLOT與JUICE各個社交媒體平台。

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