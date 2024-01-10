CLOT x ROOTS龍年系列服飾登場　寓意新一年Stay Lucky幸運常伴！

撰文：COOL潮流生活網
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為慶祝龍年到來，全球生活風格品牌Roots 與時尚品牌CLOT攜手推出別具特色的農曆新年系列「Stay Lucky幸運常伴」。這次獨家合作是為了慶祝Roots迎接50週年以及CLOT 20週年所推出的第二個聯名系列。此系列旨在慶祝農曆新年以及東方文化的根源。

Roots x CLOT 「龍年系列 Stay Lucky 幸運常伴 」即將開賣！

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「Stay Lucky幸運常伴」系列結合了Roots經典的舒適設計、剪裁及CLOT的當代街頭風格，並加入龍年主題的圖案設計，打造更俐落時髦的新年穿搭。系列商品同時運用環保材質及有機棉製成、並充分展現經典的舒適感、豐富的色彩融合及精緻的刺繡工藝。

CLOT 主理人陳冠希 Edison 分享：「農曆新年系列的設計靈感源自於龍年：龍象徵著無所畏懼、勇往直前追逐目標的精神。屬龍的人勇敢、幸運、堅毅，面對一切挑戰都能勇往直前。龍的特殊意象貫穿了整個系列、並搭配耀眼的紅色及金色元素，象徵新年好運到的寓意。」

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農曆新年系列「Stay Lucky幸運常伴」包含男女共款的連帽上衣、短袖T恤、襪子、棒球帽以及童裝短袖T恤，售價由$148至$10,618。

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農曆新年系列「Stay Lucky幸運常伴」將於2023年12月29日於Roots官方網站、Juice Store大中華區門市、天貓（Roots和CLOT官方旗艦店）販售，2024年1月9日於Roots加拿大、美國及roots.com網站販售。

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