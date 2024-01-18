G-SHOCK龍年生肖錶登場！MTG-B3000CXD-9A日本製　金鱗錶圈超霸氣

CASIO 卡西歐G-SHOCK搭上2024農曆龍年的風潮，特別創作出以「金龍」為主題的生肖錶MTG-B3000CXD-9A。手錶的外觀以MT-G系列為基礎，並加上與龍主題相關的設計，展現出龍王般的高貴氣勢，第一眼就讓人被手錶的氣場所震撼。



MTG-B3000CXD-9A以不鏽鋼製作錶圈與錶帶環等零件，它們一方面以金色IP處理，再透過蝕刻以及雷射加工工藝塑造出金色龍鱗的視覺感受；同樣的紋理也能在手錶的面盤部分找得到。外觀的華麗掩蓋不住手錶的耐用本質，其具備雙層碳核心防護構造，內部以碳纖維強化樹脂錶殼包覆機芯，讓機芯在金屬外殼包裹之下能夠持續穩健的運作。

G-SHOCK MTG-B3000CXD-9A以龍年為主題。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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錶款的不鏽鋼背蓋採用重複壓製、切割與拋光程序，確保與手腕的接觸面維持平滑舒適的狀態，同時還擁有向上延伸的精細複雜立體外型，底蓋中央有一幅龍形圖案，與手錶正面的龍鱗造型正反呼應，從中突顯生肖錶的特殊創作概念，強化錶迷想要收藏的慾望。

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撇除為了迎接龍年到來打造的細緻外觀，手錶本身的功能性還是很有G-SHOCK旗艦款的架勢，MTG-B3000CXD-9A的機芯蘊含Tough Solar太陽能電力系統、世界六局電波校準訊號，還有Bluetooth®藍牙連線功能等，佩戴者也能運用專屬App讓手錶和手機相連，隨時調整至至正確時刻，另外還有更多功能如萬年曆、世界時區、計時碼錶、倒數計時、鬧鈴以及LED照明等，MTG-B3000CXD-9A一應俱全，一錶在手能發揮出豐富的實用性。

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專為龍年而生的MTG-B3000CXD-9A採用特殊錶盒設計，G-SHOCK在外盒與內部錶盒都採用黑色背景搭配金色飛龍圖案的設計（與錶背圖案一致），質感化設計與手錶在品牌旗下相對高檔的價位完美對應。迎接龍年到來，G-SHOCK錶迷們勢必將這款錶列為2024年必敗清單中的一項主要目標。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK MT-G系列以龍年生肖為主題打造金光閃閃特別版】