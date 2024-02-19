G-SHOCK X TOYOTA全新聯名手錶　GW-9500防水防泥防震最後召集！

CASIO旗下G-SHOCK多年來致力於打造耐撞抗震又兼具潮流時尚的錶款， Master of G 系列更是專為滿足在各種極端環境下工作的專業人士需求而設計的產品線，共分為陸、海、空三大系列，而其中陸地系列因具備防塵、防泥功能廣受消費者歡迎。



本次MUDMAN再度攜手TOYOTA旗下拉利車隊Team Land Cruiser Toyota Auto Body（TLC），其為參加全世界最高難度賽事「達喀爾拉力賽」（Dakar Rally）的資深參賽車隊，打造即使在艱困環境中仍能實現頂尖效能全新聯名錶款GW-9500TLC-1建議售價為HK$3,980。

G-SHOCK X TOYOTA 全新聯名 GW-9500 腕錶強悍登場！

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聯名錶款採用具備碳核心防護構造的 GW-9500為基礎型號，纖薄小巧錶殼配上防塵和防泥性能，並搭載三重感應器（數位羅盤、氣壓計/高度計和溫度計）與雙層LCD顯示，使其能完美支援嚴苛環境下的任何活動。外觀設計上充分融入TLC相關元素，錶身整體主色調以TLC在達卡拉力賽中使用的競賽車輛Land Cruiser 300 GR Sport為靈感採用黑色和紅色， 經黑色IP處理金屬錶圈搭配多處的紅色點綴，例如：3點鐘方向按鈕和側面飾有的紅色線條，令人想起賽車在嚴苛的環境下的堅固耐用特性。

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而為呈現在沙漠中馳騁的速度感，特別在錶殼前側按鈕的金屬防護構造上採用棕色IP處理，並在沙漠色的生質樹脂錶帶上印有黑色的飛濺圖案，象徵飛速賽車留下的胎痕。此外，作為本次聯名錶款的畫龍點睛之筆，錶帶和背蓋皆綴有 TLC的logo，且LED 背光亮起時TLC 的logo圖樣也會出現在 LCD 螢幕上，搭配專屬的特殊外盒包裝，展現滿滿的紀念價值，同時也頌揚這兩支強悍無畏的團隊。

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GW-9500TLC-1採用Tough Solar太陽能充電系統，只需少量光線即可充電，穩定驅動各種機能運作，且配備防水200米、耐衝擊、LED燈超亮照明，多元鬧鈴、碼錶功能更是能滿足日常生活需求。聯名錶款於2024年2月14-20日在CASIO官方商城登記抽籤購買。

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