G-SHOCK限量改裝錶｜手繪死魚眼生果超盞鬼　價格親民上架即售罄

北歐手錶周邊配件品牌IFL Watches的「限量系列」改錶作品一進入2024年就馬上爆發新創作能量，IFL Watches延續近期與藝術家合作在手錶面盤導入微繪畫作的計畫，同步發表CasiOak Post Melone和CasiOak Banana Split兩款奠基於G-SHOCK GA-2100農家橡樹系列的新作，兩款錶都採用白色的樹脂錶殼與錶帶，特別的是面盤換上了吸睛的藝術繪畫，明豔的色調與強烈的主題賦予手錶前所未見的視覺吸引力。



首先看到的是CasiOak Post Melone，IFL Watches將錶圈上的品牌名稱以及其他按把說明文字都填上黑色，而在面盤部分一如錶名融合了清爽宜人的擬人化水果圖案——西瓜，藝術家先在面盤外圍彩繪上鮮綠色，然後在面盤的右上角開始畫上粉紅色，一路往左下角顏色愈變愈深，最終形成像是西瓜果肉般的紅色，此時包括時標的黑色以及錶圈字樣的黑字，看起來就像西瓜籽一樣，在白色錶殼與鍊帶的襯托下特別顯眼。

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除了面盤模擬西瓜的抽象配色組合之外，藝術家另在面盤右上角添上一顆被剖半的西瓜圖案，其中上半段還加上了狀似眼睛的"X X"線條，頓時讓西瓜像是有生命般，同時被剖半的西瓜附近也還有一些黑色線條與切西瓜時飛濺而出的西瓜汁線條，呈現出生動詼諧的畫面。IFL Watches一如之前推出的彩繪改錶，原本面盤印有的各式文字與數字都會直接被圖案覆蓋，只保留指針與液晶螢幕負責基礎的顯時作用。

至於CasiOak Banana Split的設計基本上也是與西瓜圖案相仿，IFL Watches在白色錶圈上的字樣填入黃綠色，而面盤外緣刻度先是突上色調更淺的黃綠色，同時面盤由左下到右上也呈現出黃色到綠色的漸層色調——由藝術家直接用畫筆上色，形成自然濃郁的顏色過渡效果，包括時標也被一一塗成黃色。

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從手錶名稱不難預測，IFL Watches也在面盤右上角增添一根被切成三塊的香蕉圖案，藝術家同樣在最上面那一塊香蕉加上擬人化的"X X"眼睛線條，搭配強化流動感的黑色線條以及黃色的「香蕉冷汗」，手錶因而看起來有趣得多。有意思的是，兩款錶因為漸層色彩覆蓋了所有數字與數字，使得9點方向的小秒盤和4點方向的液晶螢幕，在某些時刻和角度看起來會有點像人的眼睛和嘴巴，彷彿手錶面盤也有了表情，搭配本來就很生動的水果圖案，讓手錶外型既亮眼又具備藝術家刻意埋藏的奇趣效果。

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IFL Watches供應的CasiOak Post Melone和CasiOak Banana Split分別限量100只，兩只錶的售價也都是499美金（約合台幣1萬5），相對親切的價格為限量系列中入手門檻最低的（這點應該和手錶的原型為GA-2100有關，改裝成本相對便宜），雖然499美金比起農家橡樹本尊的定價也是高出一截，可是能用這樣的代價買到稀有又特別的手錶，也不太需要顧慮到改裝後還有沒有原廠保固這些事，各種好處吸引了許多錶迷青睞，結果這只錶上架沒幾天就被搶購一空，看來這種結合手繪創意風格的改錶作品現在很有市場，難怪IFL Watches會出了一只又一只。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2023年鐘錶界最值得關注的5件事】