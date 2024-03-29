adidas為愚人節設計全新古怪鞋作　邊個話鞋盒不可以着出街呢？

【adidas／MSCHF／愚人節／球鞋】這兩年古靈精怪鞋履成為了時裝不可或缺的元素，久不久便會看到一些跳出傳統鞋作框框的作品出現，這亦有賴美國製鞋單位MSCHF加持，近日就連adidas都加入戰團，推出品牌藍盒鞋履，難道是為4月1日愚人節帶來別開生面的慶祝方式？



adidas The Box Shoe（adidas）

隨著四月愚人節來臨，最近adidas為這幽默節日帶來了富趣味性的作品，這款名為The Box Shoe鞋履，某程度上也不能稱之為球鞋，皆因單品是直接利用鞋盒作設計，完完整整地將一個你家中也可能擁有多個的普通adidas鞋盒變成可穿用鞋履。

adidas The Box Shoe（adidas）

雖然The Box Shoe在adidas CONFIRMED應用程式仍未有確實發售日期，魔鬼在細節，其產品編號為AF0104，帶有與4月1號愚人節的暗示感覺，也有機會這產品只是與大家開玩笑而已，推出與否實是未知之數，但相信這流出圖會引來各路鞋迷自行DIY舉動，然後拍攝上載到社交媒體呃Like，這會否為adidas帶來宣傳效益呢？相信到愚人節那天便會開估。

adidas The Box Shoe（outlandermagazine）

adidas The Box Shoe挑戰了以往傳統鞋類設計，採用adidas長方形球鞋盒的結構為輪廓，並將鞋盒倒轉，鞋蓋成為大底，而上方切割了一個帶着鞋舌的通孔讓腳掌穿上，鞋舌位置亦剛好印有adidas三葉草標誌，鞋頭更移植了粗大的鞋帶，令盒子立即變形成鞋履感覺，兩旁三間猶如adidas Superstar一樣，配上藍白傳統色調，確實相當有趣，但這鞋作你又敢唔敢着出街呢？

adidas The Box Shoes還未有正式發售資料（Sole Retriever）

不過回顧近年隨着MSCHF受《Dora the Explorer》角色Boots the Monkeys啟發的Big Red Boots後，更與Crocs聯乘推出大黃Boots，時裝圈的鞋履設計師也開始異想天開地創作古怪鞋，最近有Bravest Studios的北極白熊拖，亦有上年的Louis Vuitton的Fake Printed「假腳」Boot、泰國品牌I WANNA BANGKOK亦設計變形俠醫靴及大腳八靴，另外藝術家Imran Potato栩栩如生的巨鼠鞋款等等，究竟這個熱潮是否將天馬行空詮釋錯誤，還是我們過於守舊呢？

MSCHF Big Red Boots & Crocs Yellow Boots：

+ 4

Bravest Studios Polar Bear Claws：

Louis Vuitton Fake Printed「假腳」Boot：

I WANNA BANGKOK Bigfoot Boots & Hulkfoot Boots：

+ 3

Imran Potato Rat Shoes：

Kerwin Frost x McDonald's Fry Guy Clog：

FCTRY LAb Duck Boot：