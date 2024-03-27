Levi’s復刻史上首條女裝牛仔褲　Viola Longacre Lot 401限量發售

眾所皆知，501® 是世界上第一條丹寧褲，無論時代的洪流不斷蛻變，至今仍是全球時尚經典單品；但真的說到專為女性打造，則是 Levi's® 以領銜者之姿在 1930 年代，推出史上第一條女款丹寧褲 — Lot 401，同時也是經典褲款 Lot 701 的前身。如今 Levi's® Vintage Clothing 將忠實地重現檔案庫裡最歷史最悠久的女性丹寧褲，並向曾穿上她們的女性致敬。



歷史檔案庫中最古早的女性丹寧褲

作為史上第一條女性丹寧褲，Levi Strauss & Co 的歷史學家 Tracey Panek 推測，Lot 401 可能是在推出 Lot 701（別稱：Lady Levi's®）之前，為了測試市場反應而設計出的限量版原型，所以直到 2017 年才取得這條 Viola（歷史檔案庫中最古早的女性丹寧褲）。

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這條 Lot 401 原版丹寧褲，是以原物主 Viola Longacre 所命名，1930 年代時期，還是就讀美國加州州立大學弗雷斯諾分校（California State University, Fresno）的塞拉山暑期學校的她；因課程經常進行在位於校外的塞拉山國家森林（Sierra National Forest），因此也時常穿著這條耐磨且好搭配的褲款，並在內袋繡有她名字。

找到 VIOLA 對 LEVI'S® 歷史檔案庫來說，是件相當重要的事情，它塑造了我們對於 LEVI'S® 丹寧製品和女裝歷史發展的認知。VIOLA 作為一位引領時尚的獨立女性，也賦予了這條丹寧褲個人特色。 Levi Strauss & Co 歷史學家 Tracey Panek

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還原 Lot 401 原版丹寧褲各種細節

Levi's® Vintage Clothing 原創復刻支線團隊鉅細靡遺再現 Viola 這條褲款的各種細節，因原版橘色印製的 Lot 401 字樣布標尺寸過大，以至於無法適當的契合皮帶環及調節釦之間的區塊。並復刻了高腰設計，材質採用相同 Kaihara 丹寧布廠生產的 shrink-to-fit™ 赤耳丹寧布，並經過柔洗過水來呈現原貌。

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想當然，口袋內層也標記上了如同原版一般的 Viola 名字，並從中附上 Viola 的照片，及她的故事信件，並將每一件復刻品放入印有專屬 Levi's® Vintage Clothing 原創復刻支線標誌和 Lot 401 皮標的托特包當中。

Levi's® Vintage Clothing – Lot 401

售價：HK$ 3,999

發售日期：2024 / 03 / 27

發售地點：新港中心專門店

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】