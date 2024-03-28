電影時尚｜Nike阿甘道具爛鞋值千金　《鐵達尼號》浮木原來更值錢

【Nike Cortez／阿甘鞋／阿甘正傳/ 鐵達尼號／電影道具】經典電影《阿甘正傳》由男主角阿甘（Forrest Gump）所穿著的電影道具Nike Cortez原版鞋款近日登上美國大型古董拍賣網Heritage Auctions，最終以$57,500美元（約45萬港元）成交，成交價超誇張。在同一拍賣公司中，於1997年上映的史詩級電影《鐵達尼號》的一塊木板道具，以更驚人價錢被投得，成交價為$718,750美元（約560萬港元），雖然不是破紀錄成交，但僅是一雙波鞋及一塊木板，投得如此高價實屬罕見。



Forrest Gump (Paramount, 1994), Tom Hanks "Forrest Gump" Nike Shoes（Heritage Auctions）

Titanic (TCF, 1997), Kate Winslet "Rose DeWitt Bukater" Hero Floating Wood Panel（Heritage Auctions）

說實在向來電影道具所散發着的就是本身在銀幕上與角色的經歷，以及能夠勾起觀眾們情緒的同步率為最大吸引之處，例如《異形》會想起Casio F-100電子腕錶、《奪寶奇兵》便是Alden 405皮靴、還有《回到未來》的Nike Air Mag，雖然這些單品全未至於只此一件或是能在市場找到所謂的致敬款大貨與復刻品，但如果是電影拍攝時的原版道具，這些單品確實難以直接用特定價錢來衡量，無論是一件衫、一對鞋還是一張凳，只要能代表着該套電影的元素，已成為一眾戲迷渴慕擁有的收藏品。

在《阿甘正傳》片中，由美國影帝湯漢斯（Tom Hanks）飾演的的男主角阿甘受到親密好友珍妮送給他一雙Nike Cortez並突然離開後，阿甘便開始踏上跑步之旅，電影並描寫他憑着這雙鞋子橫跨了極個美國成為了電影經典場面，無疑這電影直入式宣傳也隨即讓Cortez這雙Nike第一雙田徑鞋在全球提升知名度與地位，至今仍然是經典中得經典。

《阿甘正傳》片中的Nike Cortez道具鞋（Paramount Pictures）

不過相信這次Heritage Auctions拍賣過後，Nike Cortez應該會添加多一個新紀錄吧！皆因電影中一雙被湯漢斯穿過的Nike Cortez最終以$57,500美元（約45萬港元）成交，根據Heritage Auctions拍賣會所分享的照片中，這雙原版道具鞋已嚴重破爛，鞋頭已穿窿，鞋側Swoosh Logo上的繡線磨爛出現鬆脫問題，整對白鞋已被污漬弄髒成泥濘色，後踭的Nike字樣也已被磨蝕，但Heritage Auctions確認定了這雙是百分百派拉蒙影業（Paramount Pictures Corporation）的資產，並附上證書。

除了阿甘鞋外，近日更誇張的成交是《鐵達尼號》片中一塊木板道具以$718,750美元（約560萬港元）成交，相信大家有看過電影都會認得這塊是Jack與Rose最後在大海上漂浮時的破裂門框，電影中的道具模仿着1912年沉船事故中被打撈的完整殘骸來複製，這道具木板背面亦附有寫上「里安納度狄卡比奧 / 琦溫絲莉 / 《鐵達尼號》/ 二十世紀霍士 / 派拉蒙影業，1997年 / 這個浮板在電影沉沒情節中用來拯救Rose的生命，由二十世紀霍士提供。」的鐵牌供認證，份屬極具收藏價值的電影道具，不過高達7位數港元，值得與否還是埋藏在自己心裡吧！