Simone Rocha聯乘Crocs珍珠吊飾高踭膠拖　展現女生華麗夢幻氛圍

【Simone Rocha／Crocs／ 聯乘/ 珍珠／拖鞋】近年氣勢如虹的膠拖品牌Crocs成為時裝配搭重要一員已不容懷疑，隨着夏季即將到來，Simone Rocha便正式決定於4月10日推出2024年春夏時裝騷中與Crocs合作的腳上焦點，鞋作系列透過Simone Rocha這位時裝珍珠控的獨有視野，將品牌標誌珍珠元素移植到各款拖膠製木屐中，圓滿地注滿維多利亞時代的華麗夢幻氛圍。



Simone Rocha 24SS：

+ 2

作為Simone Rocha首次與Crocs的合作系列，其實早在上年舉行的時裝騷已成為了一眾時尚迷掛在口邊的聯乘作品，雙方很清楚整個設計元素將會圍繞着Simone Rocha的掛飾美學作為設計軸心，結合2024年春夏系列The Dress Rehearsal一同呈現，實踐上世紀婚姻與儀式概念，而本次聯乘系列兩大品牌共創作出3款形態，包括Classic Clog、Siren及Quicktrail。

Simone Rocha x Crocs 24SS Classic Clog：

+ 5

Simone Rocha x Crocs 24SS Classic Quicktrail：

+ 10

當中最令女生們期待的款式絕對是Siren，該作品完美地表達出Simone Rocha代表性的維多利亞風格，利用多枚大小不同的圓潤質感珍珠襯托閃亮水晶花瓣裝飾作點綴，並刻意製成擁有92毫米的高踭設定，散發女性典雅氣質與盡顯前衛時尚設計感，將一對普通膠鞋馬上轉換成入得廚房出得廳堂的鞋作。

Simone Rocha x Crocs 24SS Classic Siren：

+ 7

2024年春夏系列外，Simone Rocha於秋冬The Wake時裝騷中延續與Crocs膠拖系列，迎來Siren Heeled Clog、Crush Boot、Platform Stomp Clog和Classic Lined Clog等4款新作，但有別春夏系列的是，本年秋冬季以維多利亞女王的葬禮喪服為靈感，鞋上除了注入大量珍珠閃石等飾品之外，也看到暗黑感強烈的錐型窩釘Jibbitz，充分表現出面對死亡的恐懼感。

Simone Rocha x Crocs 24FW：

+ 4

這位擁有香港血統的愛爾蘭設計師Simone Rocha，向來的設計靈感也存有十九世紀歐洲美學，浪漫細節如輕紗、蕾絲、水晶、珍珠、絲帶及蝴蝶結配上蓬鬆蛋糕裙展示着另類當今時裝界罕有的華麗氣魄，品牌大熱的Pearl Egg Bag與Pearl Cake Bag更是被受追捧的作品，而這種具莊嚴又浪漫的衝突感設計亦解答了為何Jean Paul Gaultier的高級訂製服系列會找來Simone Rocha作為客座設計師吧！