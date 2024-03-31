Kaptain Sunshine一周雙聯名　攜藤原裕推古着迷終極TYPE-1牛仔褸

【Kaptain Sunshine／New Manual／BEAMS PLUS／聯乘】以上乘布料及縫製質量取勝的日本品牌Kaptain Sunshine，在這個3月確實相當忙碌，繼與日本古着收藏家、BerBerJin主理人藤原裕所創立的New Manual合作過後，亦推出了BEAMS PLUS的聯乘輕便外攜套裝，一周間將Kaptain Sunshine這名字擴散到整個日本時尚界。



KAPTAIN SUNSHINE x New Manual（Kaptain Sunshine）

在二十世紀中期美潮流日影響下，不少日牌也受到美國文化所影響，這情況絕不難理解，畢竟各品牌的創辦人均出生於70，80年代這充斥濃烈美國氛圍的環境下成長，讓設計師們的腦袋中也不自覺地將西方風格注入到作品之中，而Kaptain Sunshine的主理人児島晋輔（Shinsuke Kojima）就是被波及的一員。

児島晋輔於1976年出生，曾當日本男士時尚雜誌編輯，後期進入Waste(twice)為設計師，一直以來喜服收藏古着的他在2013年創立個人品牌Kaptain Sunshine，皆因児島晋輔認為古着之美能透過當今造工與布料再上一層樓，品牌經過多年發展漸漸地成為了日本「AMETORA」美日時裝重要的單位。

Kaptain Sunshine Lookbook：

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近日Kaptain Sunshine受到藤原裕領軍的New Manual垂青，兩位同是古着達人的背景一拍即合首度推出聯名作品。眾所週知藤原裕對美式古着的認知已達至博物館級別，尤其是牛仔文化，早前日本牛仔褲狂人木村拓哉在個人YouTube頻道上載了一條於BerBerJin購物的視頻並大談牛仔經再次讓藤原裕被受廣泛認識。

這次Kaptain Sunshine聯乘New Manual雙方決定推出一共5款作品，創作軸心集中美式西岸風，系列最具話題性必定是複刻着古着迷終極目標Levi’s 506XX TYPE-1 T-back之作，單是背部那條為Size 46或以上而注入的T形拼布縫線，足以令一眾牛仔發燒友的神魂顛倒，除此之外亦有Chore Jacket礦工外套與Skate Shoecut牛仔褲出現，三款牛仔單品的洗水造舊也極度優質，另外複刻1940年代After Hoodie Sweat及Kaptain Sunshine標誌性West Coast Tee則是衝浪元素的代表作。為了讓更多人能親身接觸到本次系列，雙方於3月27日至4月2日在伊勢丹新宿店男裝館6樓開設期間限定店，如大家本周將會返鄉下的話，記緊Bookmark！

Kaptain Sunshine x New Manual：

KAPTAIN SUNSHINE x New Manual Denim Jacket（Kaptain Sunshine）

KAPTAIN SUNSHINE x New Manual Denim Jacket（Kaptain Sunshine）

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上年藤原浩曾在Sotheby's拍賣原版Levi’s 506XX TYPE-1 T-back，估值已達港元6位數。（Sotheby's截圖）

New Manual外，Kaptain Sunshine這星期亦聯同推崇Amekaji造型的BEAMS PLUS合作，推出一整套輕便外攜西裝，本季最特別的設定同樣沿自児島晋輔對於布料的獨有視野，透過高級巴拿馬棉麻混紡材質，設計出透氣性及涼爽觸感的Travel Jacket與Travel Trousers，配上大地色散發春夏度假休閒感。

KAPTAIN SUNSHINE x BEAMS PLUS 2024 SS ：