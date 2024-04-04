FreshService登陸京都　南貴之邀古文書插畫家繪製新店紀念Tee

【FreshService／南貴之／京都／日本新店】早前隨着Levi’s京都店重啟並找來長谷川昭雄設計一系列聯名別注紀念作後，同屬現今日本潮流文代重要人物南貴之，繼Graphpaper後，另一品牌FreshService也將於4月6日在京都這古都插旗，開設第四間專門店，為慶祝新店隆重開幕FreshService更找來了古文書平面設計師Hideji Terada繪製京都字樣限定Tee款與COOLFIBER日常服套裝，為FreshService Kyoto店揭開序幕。



古文書平面設計師Hideji Terada繪製京都字樣限定Tee款（FreshService）

FreshService京都店限定COOLFIBER日常服套裝（FreshService）

近年間由日本時尚名人南貴之所主理的FreshService日漸擴大的趨勢，自3月2日將名古屋的FreshService STOCKROOM重新命名為FreshService Nagoya後，4月6日並在京都開設FreshService本土第四家專門店，一系列的開店限定作品也陸續預先公佈，包括找來擁有200多年歷史的京都提燈店小嶋商店（Kojima Shoten）製作人手提燈。

本次新店登陸更邀請得日本茨城縣古文書平面設計師Hideji Terada為京都店繪製主視覺設計圖，Hideji Terada主要創作靈感源於日本平安時代至70年代的風俗元素為本，將寺廟神社等古建築物的外型特色為基礎，並注入古文書、民藝與浮世繪等筆觸結合超現實主義設計成平面墨畫，他的作品有新舊交替的感覺，與京都古城流露同一氣息。

古文書平面設計師Hideji Terada繪製京都字樣（FreshService）

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本次Hideji Terada便為FreshService Kyoto店客製了一幅京都字樣版畫，寓意是「在過去與現在交錯的都市中，用厚實柱子支撐著巨大的屋頂。」，為了讓大家能感受Hideji Terada畫作的威力，南貴之也決定將此印製為京都店限定Tee供一眾粉絲好好收藏！

除此之外，當然還有FreshService的拿手好戲日常服推出，這套共兩款的限定作以京都的春夏季氣候為基礎，因地域上受太平洋高壓和西風帶影響，氣溫和降雨量差異較大，夏季更是潮濕炎熱天氣，所以Utility L/S Regular Collar Shirt與Utility Over Pants均以COOLFIBER這款能有效達至快乾、可清洗與清爽此三項功能的物料製成，襯衫外觀簡潔兼配搭闊身剪裁，左胸設有隱藏拉鍊系統配備高容量口袋，於日常生活絕對能提供足夠收納性，另外褲子看似簡約，但腰部與褲管下方注入可調整尺寸的束繩，經已令作品相當百搭，能輕鬆地搭載各種造型，完美地展現出南貴之向來不畫蛇添足的設計風格，亦為此京都限定畫上完美句號。