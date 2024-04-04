AkihiroWoodworks聯乘Blue Bottle展覽　解說Jincup香港別注顏色

【Blue Bottle/ Jincup/ AkihiroWoodworks/ 日本職人】Blue Bottle Coffee除了送上好咖啡外，也一直致力推動職人文化。日前Blue Bottle為紀念登陸香港第四年，於灣仔店舉行《AkihiroWoodworks in Hong Kong》展覽，帶來超限量香港別注Jincup，而這日本鹿兒島木工手作品牌幕後兩兄弟Jin Akihiro與Taku Akihiro更親臨香港，細說與木之緣。



《AkihiroWoodworks in Hong Kong》展覽展示大量日本木工職人單位新舊作品（Blue Bottle）

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《AkihiroWoodworks in Hong Kong》展覽展出兩兄弟Jin Akihiro與Taku Akihiro一系列作品，於Blue Bottle灣仔店的玻璃牆就像紀錄了品牌的歷史故事，看到最受歡迎的Jincup十多年來的轉變與進化，當中包括第一件作品，那是大哥Jin Akihiro於2007年為他母親生日而製作的木杯子，這不僅是品牌的起點，也建構了日後經典設計Jincup的雛型，「這是為了母親生日製作的生日禮物，那時我才25歲，在父親的工房裏工作薪金不太高，只有5萬日元，手工禮物是我唯一可以做的事。我利用父親製作家具時用剩的木工廢料製作這杯子。」

AkihiroWoodworks幕後兩兄弟Jin Akihiro與Taku Akihiro親臨香港，細說與木之緣。（Blue Bottle）

問到母親收到這禮物時有甚麼反應，Jin想了一陣子說，「究竟母親她有甚麼心情呢？我覺得她很開心。」表情與言談之間盡現日本職人的內斂。

Jin Akihiro於2007年為他母親生日製作的木杯子（Bruno攝）

Jin再說替父親做事時多是做些比較大型的物件，像傢俬、椅子等，不過他的內心一直在想 可不可以做些小一點的產品，最後為母親做生日禮物變成一個契機，做了第一個杯後繼續做下去。然後他逐一跟解說Jincup設計的進化，「2007年的初期製作，當時技術較一般，所以中間的位置有點粗糙。」我拿上手細看，杯底位置的確是明顯凹凸不平，也較重身，「2008年經過年多時間開始改善了；到了2009年開始大規模製作，變得更圓滑了。」2009年那款已跟現在看到的Jincup相差無幾，可見那兩年多時間Jin的進步神速，背後肯家花下不少時間與汗水，如今每個獨一無二、輕巧至6 盎司的Jincup，就是Jin努力所鍊成。

【按圖看初代Jincup的製作演變】

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對於Jincup，除了是品牌的成名作，Jin也別有一番感情「2016年間我頭部受撞擊，約一年間看東西不清楚，很多工作都做不到。不過那時候我仍繼續做起Jincup來，雖然看不到，但仍可用手去觸摸它、感受它，摸摸弄弄慢慢完成，令我變得有幹勁，直到康復過來。我對這小東西實在心存感恩。」

Jincup對Jin人生別有意義（Blue Bottle）

AkihiroWoodworks作品，是工藝，也是藝術；是傳統，也是創新，Taku表示：「工藝是大家慢慢去做同一件事，可能設計已在，大家一直製作下去；藝術則是有自然元素，例如製作者的感受，然後放諸作品之中。」Jin再補充道：「傳統是數百年來流傳下來，我和Taku從傳統之中加入我們的東西，形成了現在這一刻的創新；可能過多一百年後，我們的創新變成了傳統。」

AkihiroWoodworks聯乘Blue Bottle的香港別注Jincup（Bluebottle）

為了今年展覽，AkihiroWoodworks特地製作了限量50個的Jincup，杯底刻上Blue Bottle的logo和「香港」字樣，更有紅、白和藍三色，「白色是自跟Blue Bottle合作後一直做開的，藍色則是數年前發表的，今次繼續選用。至於紅色，其實這種顏色的漆料是非常難處理，是想挑戰自己。」最後，問到Akihiro兄弟日常會怎樣使用Jincup，他倆異口同聲表示，「我們每天十點和三點都會到母親的茶室，用Jincup來喝她親手沖泡的Mocha咖啡。」

【關於AkihiroWoodworks】

於2007年由兩兄弟Jin Akihiro與Taku Akihiro創立，札根於鹿兒島，以精巧細膩的工藝製作出Jincup和不同器茗和藝術品。Jincup是為保留咖啡的香味而設計，亦是喜歡於戶外享受咖啡的Jin Akihiro與大自然的連結。AkihiroWoodworks曾於法國巴黎、美國紐約及布魯克林舉行展覽。

【INFO】

《Tour of Asia Exhibition – AkihiroWoodworks in Hong Kong》

日期：即日至4月7日

時間：中午12時至晚上6時

地點：Blue Bottle Coffee灣仔店（灣仔聖佛蘭士街15號2樓）