Travis Scott「Jordan Jumpman Jack」將開賣！倒鉤波鞋實物曝光

坊間曾多次報導 Travis Scott x Jordan Brand 「Jordan Jumpman Jack」釋出的消息，相信鞋款細節方面各位已經十分熟悉了，雖然大部分鞋迷仍然較傾向於關注其合作款式中的 Air Jordan 1 OG 經典鞋型，但事實上此系列在得到其設計精髓後，也不失為一項全新的好選擇，而日前網上也終於有了發布訊息。



Travis Scott「Jordan Jumpman Jack」首發配色公開

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本次網路帶來的首發款式 Travis Scott「Jordan Jumpman Jack」，如同先前曝光的諜照般，標誌性「倒鉤」元素、Cactus Jack 音樂廠牌的「JACK」爆裂紋鞋底悉數保留，至於全鞋應用的大地色彩，亦十分符合既定印象中原汁原味的樣貌，極具 Travis Scott 本人的風格特色；此外，該系列作為全新企畫作品，官方也為其打造相應主題的裝袋與鞋盒，增添形象上的風格樂趣。

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據悉，此款 Travis Scott「Jordan Jumpman Jack」首發配色，即將在 4 月 30 日登場，感興趣的朋友不妨留意。

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