本地手造眼鏡REWINDER設計港人專屬復古鏡　喚醒香港製造黃金時代

【REWINDER／香港品牌 / 手造眼鏡/ 職人】在現今甚麼都講求性價比的年代，慢工出細貨的精雕細琢手作工藝，好像已沒有往年般備受追捧，香港這寸金尺土的彈丸之地，求快經已是常態，與世界各地相比之下，香港職人這一詞已成過去式。不過本地手造眼鏡品牌光景手造（madebyavision）創辦人Rif與Look For Glasses主理人、古董眼鏡收藏家Sun卻絕不隨波逐流，兩年前機緣巧合之下認識，二人一見如故，並透過對經典眼鏡的沉迷與情意結，成就了今天的眼鏡品牌REWINDER。



Look For Glasses主理人兼古董眼鏡收藏家Sun（左），本地手造眼鏡品牌光景手造（madebyavision）的創辦人Rif（右）（黃寶瑩 攝）

鏡臂內印有REWINDER字樣（黃寶瑩 攝）

以復刻歐洲經典眼鏡款式為主設計靈感的REWINDER，名稱源自舊時代卡式帶的倒帶動作，直接引伸了時光機的意念，希望利用Rif對手造鏡框的專業結合Sun對古董眼鏡的知識，重新提醒大家其實香港現今還有具質素的Made in Hong Kong眼鏡出品，也懷緬過去香港製造業黃金七十年代中，眼鏡亦佔一大比重。

REWINDER創辦人之一Rif主力負責眼鏡製作生產：

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REWINDER創辦人之一Sun主力負責設計構思：

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REWINDER在首個系列中復刻了歐洲三款在上世紀三、四十年代面世的經典眼鏡，其實在初期採購材質與細節設計上也舉步為艱，因為Sun對於復古顏色上會比較執着，在尋找板材時，當與Masterpiece相對之下，新物料顏色往往有出入，所以在拼色工序上也花了很長時間去研究，最終Rif與Sun相討後，兩位主理人也決定以琥珀色（Amber）為基礎貫穿系列，包括不同深淺度的半琥珀色（Demi Amber）、蜜糖琥珀色（Honey Amber）與干邑色（Cognac），皆因這幾種散發出威士忌感覺的配色是舊眼鏡框世界中最永恆的色調，某程度上也成為了REWINDER的標準。不過也有不少人深感疑問，為何沒有最普遍的黑色呢？原因是黑色在手造鏡框製作上對於打銅針工藝要求相當高，當職人難以清晰地看透其準確性，報廢率隨即增加，但二人異口同聲說，相信黑色產品很快便會出現。

REWINDER首波系列包括CROWN（上）、WELLY（中）、PANTO（下）（黃寶瑩 攝）

靈感源自上世紀三十年代的法國鏡款（黃寶瑩 攝）

REWINDER首個系列由構思到完成，足足花了一整年時間開發，三大產品型號包括PANTO、CROWN與WELLY均源自上世紀三十年代的法國。PANTO散發法國古董眼鏡味道，整個鏡框設計以Ful-Vue Panto為主體，鼻橋呈Keyhole形狀，鏡框兩側及鏡臂上注入圓點窩釘點綴；而CROWN同樣則由法國Crown Panto古董眼鏡為藍本，鏡框上如皇冠的平頂菱角為特色所在，具有皇冠象徵性的設計在當年推出即受到歐洲名門皇族的愛戴；最後WELLY是法式威靈頓Wellington型號為主軸，框架設計簡潔，幼細線條展出出倒梯形鏡圈的輪廓，注滿了一份斯文氣魄。

REWINDER PANTO（黃寶瑩 攝）

REWINDER CROWN（黃寶瑩 攝）

REWINDER WELLY（黃寶瑩 攝）

作為每副眼鏡都印有Frame Hong Kong字樣的REWINDER，不僅是純粹復刻歐洲鏡款及打着本地薑旗號，更重要的是其產品也刻意為香港人臉型打造Ready-to-wea，每款鏡架的鏡片寛度和鼻樑寬度皆設有兩個尺碼，這是訂造以外唯一一個適合大部份香港、甚至亞洲人面部輪廓的製作方法，因為普遍來說香港人的臉型較闊頭顱卻淺，鼻樑也沒有歐洲人般高，所以REWINDER眼鏡的鼻樑位置也相對地調低及窄一點，除此之外也因為亞洲人與西方人的PD瞳距差異關係，所以西方人戴古舊眼鏡會相對吻口，為了解決這個先天性問題，REWINDER便調整了這個合乎香港人臉型的最終尺寸。

REWINDER製作專屬香港人臉型的Ready-to-wear兩大尺寸（黃寶瑩 攝）

除此之外，這兩個尺寸也是為了符合Vintage款式輪廓而制定，當年鏡框比較細是因為受限於鏡片的技術，所以當REWINDER根據原點進行複刻也不能進行太大改變，這兩個尺寸便是取其平衡點後的結果，另外值得一提的是鼻托採用與鏡框一樣的板材製造同樣沿自以往Vintage美製或法製的產物，令整副眼鏡在任何角度都更有一致性，這是現今罕有的細位設計。

鼻托採用與鏡框一樣的板材製造（黃寶瑩 攝）

香港製造向來也是雙面刃，總有些人認為外國月亮特別圓，但對於Rif與Sun來說，REWINDER打着這旗號不只是留於表面宣傳技巧，Made in Hong Kong一直以來的優勢就是質素，因為品質絕不能欺騙人，當親身體驗過後便能自行分辦得出究竟REWINDER值不值得入手的答案。回顧香港製造業黃金時代，香港出產的產品本身都具備質量才能夠風行全世界，而REWINDER也希望能透過作品喚醒大家，其實香港出品還是與質素掛鉤的，縱使當今前景不甚明朗，老職人相繼退休，缺乏新人入行，但仍要依靠一股熱情享受創作。

每副眼鏡印有Frame Hong Kong字樣（黃寶瑩 攝）

每副眼鏡人手製造（黃寶瑩 攝）

這信念也讓短短成立一年多的REWINDER衝出香港，已吸引了韓國眼鏡選物店的垂青，Rif與Sun的短期目標也希望往後能進軍日本。