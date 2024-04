Cactus Jack美國28間大學專屬聯名　Travis Scott建立新派校園風

【Travis Scott/Cactus Jack/大學/聯乘】Travis Scott向來對大學元素也情有獨鍾,於本年初推出靈感源自個人高中母校的別注Elkins High Knights Air Jordan 1 OG Low後,近日再次以個人品牌Cactus Jack選定美國28間大學進行專屬學府聯名,並邀請美國運動休閒服裝品牌Fanatics、Lids與Mitchell and Ness製作龐大學院服飾系列Jack Goes Back To College - UTOPIA UNIVERSITY。



+ 4

本次由Travis Scott策動的Jack Goes Back To College大型聯乘項目,誇張地挑選了28間美國來自不同區分的學府,包括波士頓大學(Boston University)、佛羅里達州立大學(Florida State University)、路易斯安那州立大學(Louisiana State University)、賓夕法尼亞州立大學(Penn State University)、加州大學洛杉磯分校(University of California, Los Angeles)、密芝根大學(University of Michigan)與俄勒岡大學(University of Oregon)等,為大學生們設計出一系列由頭到腳的單品,包括Tee、衛衣、衛衣棉褲、運動短褲、帽子與背囊等等,而作品絕不老土,極具當今時尚氣息。

28間美國來自不同區分的學府(Lids)

+ 23

在設計靈感方面透過Cactus Jack最具代表性的平面圖像設計,大玩28間大學名字樣與專屬吉祥物圖案,配合濃厚復古風格的隨機印刷與偽裝刺繡進行創作,亦當然不少得Cactus Jack的經典十字架標誌,每所大學均有不同,獨特且擁有個人特色的設計容易地與學生產生強烈共鳴感,而系列宣傳照中也看到將衣服拼製成Travis Scott的《UTOPIA》專輯圖像。

+ 3

為慶祝這次強方合作的活動,除製作衣物單品之外,Travis Scott更會在不同日子聯同Fanatics的首席執行官Michael Rubin親身到訪28所學院與大學生們互動,4月4號首日兩間學院為路易斯安那州立大學與南加州大學。

4月4號首日兩間學院為路易斯安那州立大學(Louisiana State University)與南加州大學(University of Southern California)。(Michael Rubin)

+ 12

回看Jack Goes Back To College企劃的出現猶如成為上世紀40年代常春藤聯盟(Ivy League)後的新派大學浪潮,皆因一路以來美國大學文化的學生們都會穿上寫有自家校名或元素的衣物,而當年Ivy League的衣着風潮也確實影響着不少當今穿搭文化,日本的AMETORA造型尤其明顯,期後亦因為1965年出版的《TAKE IVY》經典相集、《MADE IN U.S.A. CATALOG 1975》與《POPEYE》雜誌出現,成就了人所共知的選物店BEAMS,而第一間BEAMS直營店更以美國UCLA大學生的房間作為設計理念,販賣由BEAMS創辦人設樂洋親自到美國選購的單品,成為了很多日本年輕人崇拜的店舖,如今這次Jack Goes Back To College會否對日後世界潮流也帶有影響性呢?