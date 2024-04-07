專訪｜「解構女王」王逢陳將Converse 2-in-1 CHUCK 70玩到封神？

一雙鞋究竟有幾種玩法？中國新銳設計師 王逢陳（Feng Chen Wang）持續在為我們改寫這答案。2020 年 王逢陳 首度攜手 Converse，以結合兩雙經典的 CHUCK 70 為標誌性設計，一推出就瞬間震撼球鞋圈，成為該年足以問鼎鞋王的黑馬之一。而隔年 王逢陳 又在 2-in-1 CHUCK 70 中注入混凝土概念，呼應疫情時代的困境，當時 COOL 編還與老師有一段深入訪談，了解許多隱藏在內的寓意，不單只是把兩雙鞋合起來這麼簡單。



今年聞名全球的 Complexcon 潮流展首次進駐香港，在這匯集來自全球品牌與設計師的盛會上，編輯又一度獲得與王逢陳老師的訪問機會，並且還是面對面對談。回顧這幾年，Feng Chen Wang x Converse 2-in-1 CHUCK 70 已經成為雙方的定番聯名，以最初衷的 「My Half」 為核心，持續在鞋身上搭載更多巧思與細節，一雙鞋可能象徵著許多內涵與故事。

今番，最新的 2-in-1 CHUCK 70 聯乘系列又有什麼特別的？趕緊讓我們來看下去吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1.可以跟我們分享這次的創作概念嗎？當中有看到加入了異材質以及綁帶的設計，為什麼選擇加入這些新元素？

王逢陳：這次在面料上做一個非常有對比性的設計，可以看到外側是用帆布，而內裡則是用較彈性的材質組合起來，結構上相當有層次，但卻依然好穿。這次很有趣的是，這次在色系與材質上更加對比，透過褲子長褲顯露出鞋身部分的多寡，可能會露出綁帶或其他部分，這概念其實是源自於涼鞋，是很有意思的呈現。

2.今年初才剛推出 Converse 2-in-1 CHUCK 70 的全新配色，這回又推出有綁帶的版本，請問每次的改進都著重於哪部分？當中的靈感又是什麼？

王逢陳：雖然都是 2-in-1 CHUCK 70，但每次的配色和靈感都是不一樣的。上一次我們剛推出 Vintage Style 的復古配色，而這次的主軸主要圍繞在材料與色系上的對比，因為每次都想要不同的故事與亮點，但還是會用「2-in-1」解構的概念來延續我們的 DNA，這次之所以會加入綁帶跟繁複的材質層次，是想更深入敘述「解構」的精神。

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3.以 2-in-1 CHUCK 70 詮釋 「My Half」 概念已經有段時間了，請問未來會想推出不同概念的聯名或是用不同方式詮釋嗎？

王逢陳：有的！希望大家能耐心等待我們與 Converse 未來的合作方式。

上次談及 「My Half」，老師向我們解釋：「『My Half』的意義對我來說還蠻大的，因為我一般在設計的時候，很多都是表達並連結情緒，是比較抽象般的感覺。「My Half」 其實就是源自於我的真實故事，這在媒體上可能比較少被放出來，因為我平常也不會去談到比較私生活的部分，概念就是源自於我對人生另一半的思考，你的另外一半是什麼？是你的朋友、家人？可以用很多不同面向來講解，也不一定是世俗所既定的那樣，有的人就可能是物體、工作或是喜好興趣、夢想與愛人等等，全部都有可能，我就是在探討這樣子的議題，或許最後「My Half」 也有可能 Inside of you，發現就是另外一個你自己，這樣也是有說得通的。

因為我也在思考這樣子的議題，這雙鞋初期的發想還是比較源自我個人的事情，代表我之於你；你之於我的概念，原來是兩雙鞋，卻將它解構拆解成一雙，結構上所有東西都是對稱，並很完美結合在一起，這是很有意義的故事，並融合成為一個象徵性的設計。所以最後 Converse 2-in-1 Chuck 70 到底是代表兩個人還是一個人？這其實也給大家一個開放性思考，希望大家能去探索自己內心，發現各自心中的答案。」

4.認為下半年的潮流趨勢是什麼？

王逢陳：下半年我覺得是很難預測的，最重要還是鎖定 Feng Chen Wang x Converse 有什麼新東西 XD。

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5.這次來到 ComplexCon 有什麼激勵你想法的地方嗎？現場覺得最有趣的地方是哪

王逢陳：很開心啊！就像這次來見到了你（指編輯XD），還有來自不同國家的朋友們，有來自東京、美國、上海許多的藝術家跟設計師，這是我覺得 ComplexCon 很重要的一點，就是可以跟許多人進行想法上的交流。

編輯後記：這次很開心能真正與 王逢陳老師碰面，經歷過疫情視訊訪問的經驗，這次當面對談更顯得老師對自身設計的驕傲與幽默感，更令人開心地莫過於還記得三年前的訪問。對於 Converse 2-in-1 CHUCK 70 最印象深刻的就是講述的 「My Half」 概念，在幾年來這麼多全新設計的推出，感覺 2-in-1 CHUCK 70 已經將思考另一半的問題，提升到另一維度，這開放式問題不只貫穿整雙鞋，更引述出老師希望帶給人們其他思考的想法，對於喜愛球鞋的人來說，實在難以抗拒充斥設計師思維與深度議題的細節。

值得一提的是，最新的 Converse 2-in-1 CHUCK 70 還能搭載隱藏配件，呼應老師近年來用 3D 列印設計推出的茶壺包，本次 2-in-1 CHUCK 70 也能加上專屬的鞋底套件，加強整雙鞋的設計感與視覺。該套件有在 Complexcon 限定發售，假如還想要的朋友，不妨關注 Feng Chen Wang 的官方網站。

Converse x FENG CHEN WANG 2-in-1 CHUCK 70 聯名系列，售價為台幣$4,580元（折合約HK$ 1,120），將於 4 月30 日起限量發售。

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