日本買LV攻略｜10大必買手袋：老花Speedy、Croissant牛仔包慳2千

LV 最近的新包不只討論度高，也是許多明星們相爭揹上的選擇，除了在原有的經典系列多了新尺寸外，還有許多受歡迎的新包型推出，可說是把大家燒得體無完膚，加上適逢日本旅遊季節，又遇到超低的日本匯率，許多網友紛紛討論在日本買 LV 真的超划算！



無論是出國時採購，或是趁著母親節檔期、周年慶入手都是很不錯的選擇，快先把 2024 最新必買 LV 包包清單記下來吧！

10款日本必買LV手袋推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Speedy Bandoulière 20波士頓包 /HK$ 17,600

LV 的老花包系列當然是人生必收，以這款 Speedy 20 來看，香港售價是$ 17,600，如果用日本匯率換算加上退稅，大概1萬4千多元就能入手，省了2千多的85折價格可說是接近歐洲價格了，如是單價再高的包款很可能價差就超過一萬元，難怪網友笑稱現在 LV 簡直是日本名產～如果妳是第一次入手 LV 包包真的推薦萬年不敗的 Speedy 系列！

2. CarryAll PM老花包 / HK$21,700

另一個最近大熱的老花包 – CarryAll 包包，顧名思義就是能裝下想帶出門的所有物品，超大容量加上寬敞的收納空間，最適合出門會帶許多東西、或是出國旅遊時攜帶，包款還備有可拆式 Monogram 帆布拉鏈收納包，簡直買包送小皮件、真的超貼心！

3. CarryAll Dark MM肩揹包 / HK$29,100

而最新推出的 CarryAll 全黑進化版，也是接下來的預爆款，雖然被歸類為女包，但帥氣俐落的設計也很適合男生揹，超垂感的型格廓形設計，可貼合身形展現隨性的時尚感，有了這個真的隨便穿都好看！

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4. Keepall Bandoulière 25波士頓包 / HK$18,900

黑色版老花 Keepall 25 帥氣的外型，Monogram Eclipse Reverse 打造而成，讓你輕鬆擁有高級感，特別妝點品牌代表性皮革行李吊牌，成為最亮眼的小點綴，圓筒包型容量大、完全不用擔心空間不夠放！

5. Croissant MM牛仔包 / HK$26,700

Stray Kids-Felix 也愛的 LV 牛仔系列，可說是行家級的收藏，Croissant 可頌般的可愛外型，圓弧溫潤的線條感剛好和休閒的丹寧材質形成對比，兩側配有可調節長度的可拆式肩帶，超多揹法真的超級划算！

6. Noe Sling小水桶包 / HK$17,100

小包控可以鎖定這款 Noe Sling 小水桶包，採用更富粒面質感的全新小牛皮製造，平滑柔軟的觸感又兼具耐用度，附上可拆式及可調整長度的紡織揹帶，也可以換成自己喜愛的揹袋，變化度非常高！

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7. S-Cape 郵差包 / HK$21,700

郵差包也是 LV 的必備系列，俐落又帥氣的 S-Cape 郵差包，以黑色及深灰色老花精心製成，中央還點綴著 S-lock 鎖扣，低調的同時還是很有層次感，不想要過度顯擺的穿搭玩家絕對會愛！

8. OnTheGo BB托特包 / HK$24,000

紅遍全球的 OnTheGo 托特包出新尺寸啦！可愛的迷你尺寸有預感會成為搶手包款，低調不搶眼的 Monogram 壓花圖案，讓你從小細節中展現個人品味，雖然說是迷你尺寸，但是經典設計可是一樣都沒少呢，完美呈現原尺寸的全部細節，包括手柄固定位和鉚釘皮革護角飾片，重點是手機和短銀包都能裝，完美到找不出缺點！

9. Discovery後背包 / HK$27,200

注重實用性、想要尋找通勤包嗎？那 Discovery 後背包就是你最好的選擇，天天都會揹出門的通勤包當然值得投資一款好一點的，包身選用 Monogram 壓花圖案營造出立體感，袋身採用貼合身型的設計揹上舒適度足夠，還配有三個外口袋方便拿取隨身物，內置也有多個夾層，可將東西整理得井然有序！

10. Speedy 25 Bandoulière Damier Pop波士頓包 / HK$22,700

「一顆好包就能拯救穿搭」大概就是在說這款 Speedy Bandoulière 25 Damier Pop 包吧！延續著 Speedy 梯形包型，並以經典 Damier Pop 塗層帆布製作，自然的垂墜效果呈現出時尚街頭感，就算全身穿著俐落樸素也能看起來很不簡單！

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