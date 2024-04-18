Thom Browne開拓龐大家品市場　聯乘百年老字號製作靜奢風設計

【Thom Browne／家品／聯乘】美國時尚紳士品牌Thom Browne近年來在服裝舞台上無可否認不及以往般強勢，這可謂時也命也，一直循環的時裝潮流確實來到現在仍未轉到西裝服世界，所以近期Thom Browne宣布將品牌拓展至寢室系列，聯同不少百年老牌製造出散發Quiet Luxury氣息的家居作品。



Thom Browne HOME系列（Thom Browne）

Thom Browne HOME系列（Thom Browne）

為了對HOME系列誕生隆重其事，Thom Browne於4月17號至21號在歷史悠久的意大利米蘭Palazzina Appiani宮殿舉行為期五天展覽，融入Thom Browne獨特的低調奢華美學展示出家居系列的產品。

Thom Browne HOME系列（Thom Browne）

這次Thom Browne HOME系列大可劃分四大元素，包括睡房、浴室、酒吧與茶具，而每一系列均邀請得專屬百年品牌進行代工，其質素方面絕對不用懷疑，而環觀整個系列中，最貴的一款作品竟然是最大容量的純銀香檳桶，價格高達$109,900港元，而最便宜則是陶瓷碗套裝，承惠$1,800港元！

先介紹最昂貴的酒吧系列，Thom Browne特別找來源自1830年創立的Christofle製作，品牌是當年拿破崙三世時期至今的法國皇室御用餐具供應商，在差不多兩世紀時間以來，Christofle藉着其標誌性的純銀材質成為了歐洲一等一貴族家居品牌，堪稱豪華與優雅的象徵，在這優越歷史性之下同樣吸引Thom Browne垂青，雙方合作設計集時尚與工藝於一身的限量版純銀香檳桶，整個作品均採用925純銀材質製作，配搭銀桶下方Thom Browne標誌性的四間浮雕細節，兩側亦加入純銀立體手柄設定，所有作品均由法國製造完美表現作品的一體性，難怪售價要10萬港元，不過香檳桶亦有鉑金與鍍銀材質選擇，兩者比起純銀便宜多了。

酒吧系列的另一容器亦由聞名天下的法國水晶工匠品牌Baccarat作品，Baccarat比起Christofle更早誕生，於1764年在巴黎創立，在260年來同樣份屬皇室貴族家庭的水晶擺設之選，酒具、餐具、家居裝飾、燈具、首飾與香氛也一一包覽，其巧奪天工的絕妙精品讓水晶在任何領域中也發揮得淋灕盡致，這次更與Thom Browne創作出一系列精瑩通透水晶威士忌酒瓶與酒杯，誘人的線條輪廓配上簡單的4面橫間，經已展現出着高級定製品之美。

+ 5

在寢具與浴室系列中，Thom Browne找來了意大利紡織公司Frette聯乘合作，設計出床單、羽絨被、羊絨毛毯、羊絨枕頭、毛巾與浴室地墊，寢具中全用上透氣、柔軟平滑的棉缎物料製作，無菌純白主體與灰色四間、紅白藍布標大大提高簡約優雅感，另外毛毯與枕頭同樣配以白色四大粗間，利用灰調羊絨素材作主軸，擺放在沙發上有着最佳的點綴。

+ 7

最後就是杯碟單品就交由175年歷史的Haviland製作，當中茶具套裝的設計靈感來自Thom Browne多年來收集的個人碗碟古董而擷取，每件餐具均採用高級精緻的利摩日陶瓷精心製作，統一的奶白色主體配上灰色四間散發著優雅寂靜氣息，單是視覺上欣賞已滿載時尚感，午後更能將茶點時光提升至高雅享受。