比拼Supreme與Palace同時聯乘系列　牛仔服飾盛世踩入街頭風造型

【Supreme／Palace Skateboards／Nike／Evisu／聯乘】本年春夏季度在Full Gear牛仔造型的成熟浪潮推動之下，眾多品牌不遺餘力地設計牛仔單品，不過沒有想到就連當今世界兩大英美板牌Palace Skateboards與Supreme也加入牛仔行列，更在同一周分別與Evisu及Nike推出聯乘系列，希望在時裝圈中分一杯羹。



Palace Skateboards x Evisu 2024 SS Collection（Palace Skateboards）

Supreme x Nike 2024 SS Collection（Supreme）

自從三月開始，Palace Skateboards與Supreme在時裝領域上的交鋒已綿延不絕，回顧Palace Skateboards與UMBRO、GAP的聯名推出之際，Supreme在此刻也發佈Dr. Martens的聯乘以及在上海創立首間中國官方旗艦店，並在無預警下釋出MM6合作系列，兩大板牌猶如你一拳我一腳地在擂台上較量。

早於2020年開始，Palace Skateboards與Evisu經已走在一起，然而大家可能認為Evisu的大M設定經已脫節，實際在西方潮流人氣有增無減，雙方經過四年來的合作迎來第四回聯乘，本春夏季Palace與Evisu透過經典油漆大M圖案，大玩骰子元素，並注入Evisu最引以為傲的重磅原色及洗水牛仔套裝當中，而Type-2牛仔褸前方雙口袋以刺繡工藝長現雙方標記，讓日本那份傳統牛仔職人魅力融合街頭玩味態度，為了讓Full Gear牛仔造型得到更完整的發揮，亦推出了及膝短褲、貨車帽與托特包。除此之外由羊毛製成的針織毛衣也是焦點款，整件單品均移植奪目的品褲字樣與圖案，滿載90年代大Logo氣氛。

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畫面一轉來到Supreme與Nike的2024春夏聯名企劃，這次是雙方繼2月推出Air Max DN後的第二波合作，服裝系列中再次看到有牛仔單品的出現，牛仔Puffer背心在設計上帶有機能感，兩側配有束繩細節，衣領位繡有銀色小Swoosh同時背部注入巨大Nike與紅Swoosh圖案，再者Supreme為了帶來Full Gear牛仔統一性，亦創作出相信將會是盛夏另一重點單品的牛仔及膝短褲，這次Supreme更以工人褲輪廓作軸心，前方小錶袋與後方右袋均繡有Nike標誌，分別有洗水藍、洗水黑與白三色供選擇，另外系列中也有不少基礎單品，例如尼龍運動服、棉質套裝、網紋短袖裇衫與漁夫帽，當環觀整個系列後，認為這次聯乘相當適合街舞人士穿用，難道是Nike正為巴黎奧運霹靂舞熱潮鋪路。

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本周雙方正面對決，Palace Skateboards與Evisu迎來了第四回聯乘，而Supreme亦帶來與Nike的2024春夏系列，無獨有偶地兩者合作單品中都發覺到風格截然不同的牛仔單品，究竟誰的創作會成為致勝關鍵呢？