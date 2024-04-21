ATMOS二創蘋果電腦員工天價球鞋　復刻替代品Reebok Club C 85

【ATMOS／APPLE BUTTER STORE／Reebok／蘋果/ 聯乘】Apple蘋果的重要性毋庸置疑，單單是一部iPhone經已改變了人類生活和習慣，蘋果迷除了熱衷於品牌各類電子產品之下，1986年蘋果公司自行製作Apple Logo的服飾，也被瘋狂追捧，當中一雙謎樣球鞋更被炒至天價，成為不少古着迷、球鞋收藏家的Dream Sneakers。最近日本球鞋名所ATMOS與APPLE BUTTER STORE再次以蘋果球鞋為創作靈感，與日本Reebok推出別注版Reebok Club C 85，可能是最佳替代品。



作為球鞋百科天書的ATMOS創意總監Hirofumi Kojima，近日在個人IG中發佈了一張鞋則繡有Apple與Butter的純白鞋作，帖文並寫上將會推出Tee款，馬上令人聯想起Apple蘋果那雙極罕有球鞋，但仔細一看原來是與經常大玩圖案設計的APPLE BUTTER STORE聯乘版本，並找來Reebok日本公司代工，利用經典的Club C 85型號為軸心，內籠毛巾素材與鞋舌布標Reebok字樣址配上淺啡色，兩旁蘋果Logo更二創為藍色形態，增添一份復古氣氛，絕對是一雙不錯的原版替代品。

ATMOS x APPLE BUTTER STORE x Reebok Club C 85（ATMOS）

ATMOS x APPLE BUTTER STORE x Reebok Club C 85（ATMOS）

ATMOS x APPLE BUTTER STORE x Reebok Club C 85（ATMOS）

至於Apple蘋果這雙球鞋的出現在多年來也有不同的傳聞說法，究竟製作多少雙蘋果鞋呢？亦有傳言暗示這些鞋履只是員工創自行改裝，而且網上流傳了有Reebok版本亦有Omega Sports版本，以上同樣成為謎團，但確實的資訊是Omega Sports代工鞋作是90年代Apple為員工在全國銷售會議中的贈品，皆因這雙完整無缺的Deadstock之物已登上Sotheby’s拍賣網，更被炒賣至$50,000美元（約$391,550港元），實屬超誇張！

Apple Inc. Omega Sports Apple Computer Sneakers：

Apple Inc. Omega Sports Apple Computer Sneakers炒賣至$391,550港元（Sotheby’s）

Apple Inc. Reebok Apple Computer Club C：

其實早在八、九十年代間蘋果公司卻在設計日常生活單品也花上不少功夫。上世紀80年代末，蘋果公司希望為員工提供服飾來營造出團結一致氛圍，一系列Tee、Polo Shirt、風褸、水樽與啤牌等大大小小的單品也包覽，直到現在古着文化重回時尚潮流，一眾蘋果收藏家對這批出土文物為之瘋狂，當中這雙蘋果Omega Sports Apple Computer Sneakers更被視為天價產物，才引發不少球鞋設計師爭相模仿，包括2018年Versace致敬款、2019年Concepts聯乘Mephisto版與三年前由訂製球鞋設計師Andrew Chiou的作品。