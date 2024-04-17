CHANEL「流浪包」確定停產？6個Gabrielle手袋值得收藏的藝術價值

2017年 CHANEL（香奈兒）春夏系列上首次露面的 Gabrielle de Chanel 手袋，有個浪漫不羈的別名——「流浪包」。這款包出自逝世的「時尚老佛爺」Karl Lagerfeld之手，甫推出就引起時尚圈人士一陣騷動，成為海內外眾多知名人士的私服搭配包款。



但任誰也沒想到，這款風靡全球的手袋竟從2022年底就默默消失在香奈兒的官網上；時間來到今年，不要說香奈兒官網，甚至連專門店內都不見「流浪包」的蹤影。這到底是怎麼一回事？Gabrielle de Chanel 系列包款停產的傳聞不脛而走，雖八九不離十，但此消息卻始終未經官方證實。但無論「流浪包」停產與否，都不會改變這只手袋本身的藝術價值，讀完以下關於「Gabrielle de Chanel 值得收藏的6個理由」後，相信你就算是要翻遍二手市場，也會想辦法購入這款經典不敗的「嘉柏麗包包」。

Chanel Gabrielle「流浪包」值得收藏的6個理由（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 取名自香奈兒女士本名

被香港人稱作「流浪包」的 Gabrielle de Chanel，取名自香奈兒女士的本名—— Gabrielle Bonheur Chanel，由已故設計師 Karl Lagerfeld （老佛爺）親自命名，藉此向香奈兒女士表達崇敬之意，並透過這系列手袋展現出 Chanel女士自由奔放、自信熱情的理念。

2. 金銀雙色鍊帶的搭配

Gabrielle de Chanel 擁有與多數香奈兒經典包款不同的「雙色鍊帶」設計，金銀相間的金屬皮革組合，讓這款包多了點隨性自由、恣意放縱的氛圍，這樣的視覺印象，也恰好符合了「流浪包」的別名。

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3. 雙鍊設計創造特殊背法

金銀雙色鍊帶不僅創造出視覺上的層次感，還能讓這款包包的背法更加多元。兩條背帶的設計，讓 Gabrielle de Chanel 可以一條背在肩上、一條斜跨胸前，兩條背帶同時在身上形成一個顯眼的「V」，非常時髦有趣。除了「V字背法」外，還有多達7種以上的特殊背法，只要發揮創意，一只「流浪包」便能背出各種花樣。這樣隨心所欲的背法，讓流浪包「包如其名」，帶給人一種毫無侷限、自由自在的印象。

4. 硬挺耐裝的梯形底座

Gabrielle de Chanel Hobo 款式的包型是一個倒過來的「梯形」，包包上緣的長度相較於底部長度更長一些，也因此少了等邊包型的拘謹感，讓這款包包顯得更加適合「流浪」。手袋的底座是由專業的「高溫熱塑技術」打造而成，讓整個包包更加硬挺耐裝，即使攜帶的物品繁多，也不會因此塌陷變形。值得一提的是，雖然包底設計堅硬，但「流浪包」的包身主體卻非常柔軟輕盈，背在身上時會呈現出自然的律動感與良好的垂墜性，整體模樣非常迷人。

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5. 不分性別皆適合配戴

卡爾拉格斐以「男性時裝」作為此包款的靈感來源，Gabrielle de Chanel 巧妙結合了率性與優雅，並承襲了香奈兒女士所推崇的性別平等，讓「流浪包」打破性別疆界與刻板印象，成為了一款不分性別皆適合使用的包款，菲董（Pharrell Williams）甚至成為了這款包的男性代言人，GD 也經常在其私服穿搭中配戴此包。

6. 共6種尺寸可供挑選

Gabrielle de Chanel Hobo 款剛推出時是以黑白雙色皮革登場，爾後推出了多種皮質與配色，亦推出不同的尺寸可供挑選。目前這只手袋共有6種尺寸，包含：特大號（35×34×12cm）、大號（31×26×10cm）、中號（28×21×8cm）、新中號（26×20×9cm）、小號（20×15×8cm）、迷你（19×10×4cm），喜歡的朋友可以依照自己的身形與使用習慣進行搭配及挑選。

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