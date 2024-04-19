米蘭設計周丨Off-White延續Virgil Abloh遺志　地毯如同藝術品

【Off White／Virgil Abloh／米蘭設計周】於意大利舉行米蘭設計周正如火如荼，當中時裝品牌Off-White也參與其中，更為此盛事推出了一款限定版地毯，此別注作品的設計風格散發著強烈已故品牌設計師兼創辦人Virgil Abloh的氣息，品牌並在米蘭Via Verri旗艦店中設立了Pop-Up空間，仿佛回到了Virgil Abloh鍾愛設計家居單品的年代。



縱然Virgil Abloh已不能再次參與設計，但他所留下的獨有設計美學一直讓人津津樂道，在開發新素材、運用對比色調與結合圖案字樣成為品牌簽名式設計，回顧近年Off-White作品也難再發現到這股風格，不過就在米蘭設計周2024中，Off-White便發佈了滿載Virgil Abloh設計風的別注版地毯。

Off-White "DON'T WALK HERE" Rug（Off-White）

本次Off-White地毯作品是特別為米蘭設計周而創作，只限量推出40張，每張地均有着獨立編號兼在德國製造，這款全新Off-White地毯尺寸為170厘米長與240厘米闊，大型作品擺放在家中位置絕對能成為焦點，以深調彩藍配色花卉圖案貫穿，遠觀亦帶有豹紋感覺，不過重中之中是中心黃色“DON'T WALK HERE”字樣，這有趣文字訊息延續品牌的Helvetica字體呈現，與以往Virgil Abloh作品有着異曲同工之妙。

Off-White為了慶祝別注地毯在米蘭設計周推出，整間Off-White意大利旗艦店的舖面與櫥窗，由地板到天花板均包裹著這次的花卉圖案，讓客人可感受到沉浸式體驗。

Off-White米蘭Via Verri旗艦店（Off-White）

這次Off-White地毯之所以被受大家推崇，原因很簡單，皆因作品設計與Virgil Abloh得到強烈的連繫與聯想，然而早在2019年Virgil Abloh已經不只停留於創作身上衣物，當年亦與家品單位Ikea聯乘開創MARKERAD家具系列，提供經濟實惠的家居作品彰顯個人時尚品味，其中地毯同樣帶來幽默文字創作，如同一幅藝術名畫一樣，最為人記得定必是“KEEP OFF”，亦有“WET GRASS”、“BLUE”、“GREY”，更有收據與 “STILL LOADING”款式，時至今天，系列在二手市場仍深受追捧，有價有市。

Off-White x Ikea "KEEP OFF" 2018 Rug（StockX）

Off-White x Ikea "KEEP OFF" 2018 Rug二手市場價格依然高企（StockX）