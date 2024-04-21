黑澤明《七俠四義》上映70周年　Porter Classic創電影主題劇照服

【Porter Classic／黑澤明／電影／聯乘】由父子檔吉田克幸與吉田玲雄所創立的Porter Classic，來到2024春夏季度，適逢也是日本國寶級導演黑澤明所執導經典作品《七俠四義》上映70周年，品牌與東寶映像美術公司發佈一系列電影別注紀念單品，除了《七俠四義》外，系列亦包括《天國與地獄》、《武士勤王記》、《用心棒》。不過大家有否想過，為何吉田克幸對黑澤明有如此沉迷呢？雙方的關係原來由一個皮革包開始！



吉田克幸（Porter Classic）

吉田玲雄（Porter Classic）

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如要追溯Porter Classic與黑澤明關係開端，那不能不提及吉田克幸的父親——吉田吉藏，作為吉田包PORTER YOSHIDA & CO.（YOSHIDA & CO., LTD即吉田株式會社，是PORTER的母公司名字） 始創人，於1935年4月1日成立，袋款憑優良物料與細緻造工，迅即在日本國內引起高度迴響，包括皇室成員美智子皇后等達官貴人都是用家。

吉田吉藏——吉田包PORTER YOSHIDA & CO.始創人（PORTER YOSHIDA & CO.）

時至1963年黑澤明作品《天國與地獄》上映，在電影拍攝之前，原來黑澤明找來吉田吉藏為電影訂造一個皮革包作為電影道具，雖然只在電影畫面中出現，但兩位完美主義者也極度認真製作，除了用上高品質皮革素材之外，亦不斷修改及調整設計，為確保皮革包在鏡頭前呈現出最佳視覺效果，最終包款亦在電影中擔演關鍵角色，成為印在觀眾腦海的記憶，縱然小至一個皮革包道具，但吉田吉藏的匠人精神與黑澤明的完美主義互相輝映，共同成就《天國與地獄》電影中難忘場景，在耳濡目染之下，吉田克幸同樣成為了黑澤明作品的追隨者。

《天國與地獄》電影道具皮革包（PORTER YOSHIDA & CO.）

《天國與地獄》（PORTER YOSHIDA & CO.）

吉田吉藏當時生產了三款公事包，其中兩款在電影實際使用過的在一場大火中被燒毀，剩下一件原版被保存至今，並於2023年3月開業的PORTER TOKYO旗艦店中在玻璃櫃中展示。

除了以上的關係之外，Porter Classic與黑澤明電影製片商東寶也有着良好合作夥伴關係，PC旗艦銀座總店在2022年的12月尾亦邀請到日本電影及視覺美術總監種田陽平（Yohei Taneda）與東寶映像美術共同參與，將銀座店設計成幾可亂真的一艘旅行中的帆船。

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來到本季Porter Classic為慶祝《七俠四義》（日語：七人の侍）上映70周年紀念，並聯同《天國與地獄》（日語：天国と地獄）、《武士勤王記》（日語：隠し砦の三悪人）、《用心棒》合共四部傑作創作多款作品，包括夏威夷裇衫、Tee款與皮革包，系列更大玩《七俠四義》的七字意義，只合共限量推出700件服裝與70件手造皮革製品，夏威夷裇衫上的場景照片全由東寶的電影歷史檔案中挑選，再由Porter Classic進行原創拼合設計，另外多款皮革包更交由Grok Leather皮匠浅井吾朗作人手復刻，向黑澤明與《七俠四義》作圓滿的致敬。

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貴為日本傳奇導演黑澤明，在上世紀已被譽為日本近代電影史中最具國際影響力的導演之一，在橫跨近六十年來的職業生涯中，他所執導過的代表作包括《羅生門》、《七俠四義》、《用心棒》、《天國與地獄》、《影武者》及《武士勤王記》等，多部電影均獲得不少最高殊榮、獎項與口碑，有電影界莎士比亞之稱，其電影作品無論在深度敘事、剪接、劇情、拍攝手法的表現都相當國際化，銀幕上所呈現出來的經已不是一幕幕的畫面，而是一件藝術品，多年來影響着不少創作之人，尤其是時裝設計師，日牌Undercover主理人高橋盾亦在2020秋冬系列向黑澤明致敬，透過《蜘蛛巢城》作為當季服飾與時裝騷主題。