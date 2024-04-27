伊勢丹百貨紙袋聲價十倍？UNKNOWN PRODUCTS創皮革紙袋環保時尚

【UNKNOWN PRODUCTS / ISETAN／紙袋 / 聯乘／環保】近日環保餐具話題確實在社會鬧得熱烘烘，借鑑日本在廢物回收等環保問題上也同樣花了很多時間才能達至現今這個地步，某程度上環保經已成為日本人潛意識習慣，甚至在時裝界中成為創作靈感，最近日本包款品牌UNKNOWN PRODUCTS便再度聯同日本連鎖百貨公司伊勢丹（ISETAN）推出紙袋新作，但售賣價錢竟然高達￥30,800日元（約$1,550港元）。



UNKNOWN PRODUCTS與伊勢丹合作推出的別注袋款絕不是新鮮事，早於2021年經已出現，但每次限量推出必迅速被搶購一空，然而這個千元手挽袋當然係不是普通的紙袋，只是視覺上以假亂真的創作，實際上整個袋款均由皮革製成，就連手挽雙繩也是以牛皮製作，質量耐用性不需懷疑，整個包包的結構與版型都完美呈現購物袋的樣貌，加上外觀移植了伊勢丹標誌性的格紋設定，內裏更印ISETAN字樣標誌，直令這個Fake Print作品注滿幽默感，本回再次限量發售亦只供伊勢丹新宿店，由即日至5月7日為期兩周。

ISETAN Shinjuku × UNKNOWN PRODUCTS ISETAN Official Leather Paper Bag（UNKNOWN PRODUCTS）

伊勢丹紙袋（GOOD DESIGN AWARD）

這個名為Leather Paper Bag一直是UNKNOWN PRODUCTS的人氣款式，早於2013年經已亮相，但當時是以品牌前身YUYATAKATE示人，時至2019年正式改名為UNKNOWN PRODUCTS，品牌將這型號延續下去，數數手指，其實這款皮革購物袋的設計原點已經歷了11年時光，成為品牌的重點經典商品。

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UNKNOWN PRODUCTS Leather Paper Bag（UNKNOWN PRODUCTS）

UNKNOWN PRODUCTS Leather Paper Bag（UNKNOWN PRODUCTS）

UNKNOWN PRODUCTS Leather Paper Bag（UNKNOWN PRODUCTS）

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Leather Paper Bag這款產品的靈感源自日本女性向來喜歡使用品牌紙袋作為小物袋，但往往紙質容易破損，所以UNKNOWN PRODUCTS便忽發其想，保留紙袋的大小尺寸及細節，並透過特殊加工薄身皮革製造增加重覆使用性，品牌更以時裝季度為軸心，根據不同潮流趨勢推出多款色調之作，其影響力亦引來了不少時尚及藝術單位進行聯乘創作，包括加賀美健（Ken Kagami）、紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）與Journal Standard合作。