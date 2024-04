荷蘭新晉鞋履品牌Warrior　將90年代登山鞋款注入Gorpcore風味

【Warrior/Nike ACG/New Balance/登山鞋】隨著近年間機能造型與復古潮流的發展,兩者融合的90年代Gorpcore風格潮漸漸成形,縱然本地還未有大力推行與追捧,其實在日本與歐美經已有不少品牌正在建立這風潮,當中來自荷蘭的新晉品牌Warrior便決意乘着這個復古機能趨勢,設計出散發著Nike ACG與New Balance的80、90年代復古登山鞋款大展拳腳。



Warrior Matterhorn單看外觀設計滿載九十年代登山鞋氣息,精緻的麖皮絨面皮革搭載機能性的Cordura物料,舒適、潑水與耐用性均不用懷疑,另外最讓人感受到強烈復古感細節必定是鞋帶上的D-Ring鐵扣與換上爬山繩,而鞋底更刻意配備EVA中底及凸紋狗牙底,提供緩震及良好抓地力,在戶外或日常街頭穿用均適合,鞋履亦將生產線遷移到製鞋業響乎盛名的葡萄牙作處理,確保品質上的監控與保持靈活性。

Warrior全名為Warrior Sports Shoes,顧名思義設計運動鞋履為基礎,品牌總部與實體商店設立於荷蘭首都阿姆斯特丹,自2023年7月正式創立至今,品牌IG經已吸納了1.8萬粉絲追隨,致力設計生產注重細節的時尚實用經典鞋作,當中Warrior首對主打的鞋款Matterhorn一推出便經已受到各界關注及大獲好評,時至2023年迎來了與紐約藝術家Patrick WIKI Morales(aka wikset)的聯乘鞋款,作品更登上荷蘭著名球鞋店Patta作售賣,短短不到一年時間經已在歐洲嶄露頭角。

這類復古戶外鞋款在登山狂熱的8、90年代極為普遍,當年除了專業登山戶外品牌外,一眾運動品牌亦有相近設計,例如有New Balance HL710 Rainier與Nike ACG Torre Mid。

New Balance HL710 Rainier早在1980年代初與著名登山家Lou Whittaker共同開發,於1982年推出後,Lou Whittaker在兩年後更成為首位穿上HL710 Rainier Boots登上世界珠穆朗瑪峰之人,當刻Rainier的大成功馬上轟動整個登山界,時至2016年在首次復刻後,現任New Balance MADE in USA系列的創作總監、Aimé Leon Dore創辦人Teddy Santis也先後以HL710 Rainier Boots作為設計靈感。

New Balance聯乘Aimé Leon Dore宣傳硬照(Aimé Leon Dore)

另外,Nike ACG支線在1995年亦同樣以戶外登山理念創作了Nike ACG Torre Mid,首度回歸版於2023年靜悄悄地面世,1995年與2023年版本的Torre Mid可謂完美地復刻,無論剪裁、輪廓、物料、細節部分也相同,鞋面採用上蠟面分層皮革與透氣性的尼龍網眼為軸心素材,鞋踭ACG標誌與鞋尾織帶同樣保留,為了減輕重量則刪除了傳統D-Ring鐵扣,唯一不同之處是兩側的Nike Logo,復刻版以刺繡代替膠製Swoosh標記。

Gorpcore造型風潮確實成就不少戶外品牌與單品登上時尚舞台,最為人熟悉的必定是Arc'teryx一系列防風防水外套,而褲子便有降落傘褲及可拆除兩節褲,但數到鞋作好像沒有專屬款式,不過其實復古登山鞋早已在市場上蠢蠢欲動,雖然還未到「總有一對喺左近」,相信乘著本年運動球鞋正直低潮期間,很快便會坐上Gorpcore與Vintage潮流回歸的順風車再次推向高峰。

New Balance MADE in USA by Aimé Leon Dore(New Balance)