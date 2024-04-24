原宿Arc’teryx不死鳥史上最大規模活動　博物館展示百件稀有設計

【Arc’teryx / 不死鳥/ Arc’teryx Museum／System_A／山系/ 戶外】近年Gorpcore熱潮將Arc’teryx帶到時尚舞台，歐美與日本甚誇張，BEAMS、Palace Skateboards與Jil Sander等先後爭相合作，軍版LEAF系列更成為天價之物，就算是非聯乘單品已於短時間內迅速售罄。老生常談，時勢造英雄，不過Arc'teryx卻沒有執着於此，三十三年來專注創作最高端戶外服裝，本月添加品牌兩大之「最」，包括在東京設立不死鳥史上最大規模活動Arc’teryx Museum以及支線System_A全新系列一款Tee裇成為注入最多不死鳥圖案的單品。



史上最大共三層的Arc’teryx Museum選址原宿，展覽期為4月20號至5月5號。（Arc’teryx）

Arc’teryx System_A Drop 7（Arc’teryx）

Arc'teryx作為加拿大最有名的戶外服飾品牌之一，於1991年正式成立，一直以「LEAVE IT BETTER」作宗旨，近年來除了能以機能一詞來形容之外，品牌與時尚也劃上等號，但不死鳥為了讓大家的眼球重新回到自身的專業機能科技上，早在2023年11月已在東京澀谷首度舉辦展覽「ARC'HIVES」獲得不少好評，於本年即日至5月5日在原宿創立史上最大型總共三層的Arc'teryx Museum，深入介紹品牌歷史發展之外，亦從Arc'teryx相關人員借來多達100件滿載背後故事的稀有歷史產物。

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同場也有ReBIRD™️與ReCUT™️服務專區，ReBIRD™️設有專業修補職人為顧客分享保養知識，亦為Arc'teryx古物進行修復，輕則更換零件，重則解剖衣服，直接縫紉布塊，進行古着再造或拼貼加工。ReCUT™️則是工作坊形式出現，將即將廢棄的外套產品專化為飾物與小口袋，為舊物注入新生命，身體力行地為提倡可持續發展與環保理念，另外展覽期間更在不同時間設有講座、放映會與對談活動，一眾不死鳥迷如果最近返鄉下的話，絕對不要錯過！

Arc’teryx Museum ReBIRD™️與ReCUT™️服務專區（Arc’teryx）

除此之外，Arc'teryx高端支線System_A本用也迎來了Drop 7全新系列，延續最高配置的機能作品，融合了時尚與功能兩大元素，設計建基於極端戶外環境而制定，在Drop 7中，不死鳥本次受到熱帶地區大自然啟發，並透高Arc'teryx誕生原點攀石活動作出發點，雖然系列只有五種裝備推出，但每件出品均是專業級別之作，包括Hangdog Jacket、Hangdog Shorts、Solarium T-Shirt、Kraft Waist Pack與S_A Lightweight Chalk Bag。

Arc’teryx System_A Drop 7（Arc’teryx）

Arc’teryx System_A Drop 7（Arc’teryx）

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焦點作品Hangdog Jacket設計靈感來自2002年出產的Softshell Hybrid Jacket，專屬Airshell合成纖維提供絕佳透氣性與有助於調節溫度，前臂和肩膀採用Fortius 2.0 Softshell製作，四面彈性的梭織布料令外套剪裁能與身體同步，有助對應攀爬需求。不過本系列最史無前例的一款相信是背部印有五枚反光不死鳥圖案的Solarium T-Shirt，並以萬花筒形狀呈現，素材提供免受紫外線輻射，適用於陽光下與雪地使用，無論在戶外或是作為日常時尚穿搭配襯也相當Gorpcore。

Solarium T-Shirt：

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Hangdog Jacket & Hangdog Shorts：

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Kraft Waist Pack & S_A Lightweight Chalk Bag：