Stussy聯乘Levi’s系列加入Full Gear牛仔行列　街頭風都可奢華！

【Stussy / Levi’s／聯乘／牛仔褲】每月必定有新系列推出的美國街牌Stussy，這幾年來在時尚界佔了重要席位，難怪Stussy香港店門外往往大排長龍。繼早前首度推出高級珠寶系列Stussy Jewelry及推出春夏Eye Gear後，最新作品回到之前大獲好評的Levi’s聯名，雖然只有四款單品，但每款單品均屬高質之作，亦再有實例證明Full Gear牛仔風潮的強勢回歸。



於2024年春夏季度，Stussy與Levi's延續以雙方發跡之地美國西岸為主題，在造型目錄中可見延續本年重心Full Gear牛仔Look，本回聯乘雖則只有四款衣物，不過貴精不貴多的創作已經能全面表現出兩者經典元素，當中一款以全白皮革素材製作的Leather Trucker牛仔褸絕對是焦點之作，寛身剪裁配以胸口雙袋，腰間注入插手袋提供存放空間，左邊口袋下方利用白線刺繡移植Stussy標記與品牌口號「Built Tough Worldwide Since 1980」，背部更大玩Levi's牛仔古着迷追捧的T-Back細節，皮褸上的特製鈕扣與頸領紙牌也注入了Stussy與Levi's字樣作紀念，設計出滿載街頭奢華風的系列。

Stussy x Levi’s SS2024 Season 3（Stussy）

Stussy x Levi’s SS2024 Season 3（Stussy）

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Crispy Rinse Trucker當然有提供牛仔布款，這次更透過啡黑兩色的牛仔布混搭製成，同樣地以Boxy Cut版型呈現，而「Built Tough Worldwide Since 1980」在啡黑款中刻意利用淡黃線色繡成，展示強烈對比感，另外同款配色也搭載着Crispy Rinse Jean牛仔褲，闊身直筒剪裁注入Levi's傳統五袋及五排鈕扣設計，Stussy Logo與口號植入左透後方褲袋下。最後便是一款具光澤的真皮腰帶，作品以美式牛仔風格為設計藍本，為了讓系列增加統一性，保留啡黑色兩色為主調，腰帶正面的Stussy文字透過壓花圖案製作散發西部牛仔風，背面也有Levi's Strauss & Co.與Genuine Qualityu Clothing字樣，用來配襯傳統Full Gear牛仔造型是腰間位置最佳點綴。而Lvei's香港亦有引入此新系列，將於明天（4月26日）起於尖沙咀專門店開賣，根據上兩次極速售罄經驗，還是有買趁手。

Stussy x Levi’s SS2024 Season 3（Stussy）

Stussy x Levi’s SS2024 Season 3（Stussy）

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Stussy x Levi’s SS2024 Season 3（Stussy）

回顧Stussy與Levi's的合作，始於2023年春夏季，當年為了慶祝Levi's經典牛仔褲款501誕生150周年的重要里程碑，品牌開拓與Stussy的別注企劃，本以為只此一次的聯乘，估也估不到兩者擁有良好關係引領雙方來到第三季，加上每季出品依舊保持水準，每次推出的新作也帶給時裝迷不少驚喜，相信Stussy與Levi's也定必長做長有，那就期待一下秋冬季吧！

Stussy x Levi's SS2023 Season 1：

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Stussy x Levi's FW2023 Season 2：