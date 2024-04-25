adidas聯乘日本球鞋名所Billy's　以澀谷之名打破城市系列常規

【adidas/ 聯乘】自從adidas Samba忽然變成潮鞋後，大家街上撞鞋機會率幾近100%，於是品牌其他Old school型號鞋款也開始為人注意，除了日本別注Campus外，現在日本波鞋名所Billy's也因創立十周年，推出復古味十足的「SHIBUYA」來賀一賀。



於2014年創立的Billy's，是近年冒起得相當快的波鞋店，是潮流人每次返鄉下必到之處，甚至比前輩ATMOS更多好鞋，除了引入熱門潮鞋外，也有跟不同品牌推出獨家聯乘，今年適逢Billy's創立十用年，於是便跟合作無間的adidas一起推出別注鞋款。

Billy's波鞋店於2014年4月在澀谷創立（Billy's）

adidas的City Series曾推出Tokyo型號（Etsy）

東京是Billy's根據地，第一間店舖正是座落在澀谷之中，於是Billy's聯乘adidas企劃，就先以作主題。昔日adidas以城市為主題的City Series是經典系列，當中日本代表鞋款只有Tokyo，而今次adidas為多年夥伴打破常規，從「城市」走入「區」，破天荒用上地區命名，帶來「SHIBUYA」別注，至於之所以選用澀谷，因為這正正是Billy's旗艦店所在地。

【adidas聯乘Billy's「SHIBUYA」白色設計細節】

adidas聯乘Billy's「SHIBUYA」白色設計細節（Billy's）

【adidas聯乘Billy's「SHIBUYA」深藍色設計細節】

adidas聯乘Billy's「SHIBUYA」深藍色設計細節（Billy's）

設計方面，SHIBUYA用上adidas經典Old School波鞋為輪廓，近似City Series簡約設定，沒有多餘添加，街側用上金字壓印SHIBUYA字款，至於內側印有澀谷店的開業月份，外側則刻印地址資料。不過設計並非搬字過紙全盤忠於原著，看看adidas簽名式三間設計，細心便會發現左邊鞋身內側少了兩間，原來是跟Billy's十周年有關，設計師巧妙地將鞋上原有的12條紋，把當中2條換上鞋面相同顏色，營造出視覺上看起來變成10條紋，以此慶賀鞋店十歲生日。

adidas聯乘Billy's的SHIBUYA分別有白和深藍兩款配色，4月26日於Billy's限定上架，人在日本的你機不可失，日後食炒後悔莫及。