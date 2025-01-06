LVMH投資公司收購Kapital　五件事回顧品牌如何從岡山走向世界

【Kapital／LVMH】有消息指LVMH旗下的跨國私募股權公司 L Catterton已收購日牌KAPITAL，是繼Birkenstock、A.P.C.、Ganni 後，另一以此方式成為LVMH集團一份子的品牌。



近年，LVMH銳意開拓新市場，擴大市場佔有率，由Tiffany&Co.、Moncler，到Birkenstock、A.P.C.、Ganni ，以至Our Legacy和現在的Kapital，全是不同風格不同級數，務求一網打盡不同的時尚領域。



到底於1985年創立的岡山品牌如何吸引LVMH青睞？從以下五件事可能找到答案。



Kapital故事由已故創辦人平田俊清開始，他在成立Kapital前從來對牛仔褲也沒有任何感覺，他只對空手道有興趣，但一次到美國教導空手道的機會，他發現當地人都愛穿牛仔褲，便買下自己人生第一條牛仔褲，讓他與牛仔一詞結下不解之緣。回到日本後他搬到岡山縣倉敷市兒島，這是日本紡織品的生產重鎮，也是日本牛仔布的發源地，平田俊清很快對牛仔布製造過程著迷，經過多年為John Bull打工及研究，直至1984年決定開設自家牛仔布工廠Capital Inc.（Kapital前身），專門復刻20世紀中期美國製牛仔布。

平田俊清（Toshikiyo Hirata）（kapitalglobal@IG）

1.）倉敷市兒島職人生產

一年過後，於1985年正式改名成立Kapital牛仔服裝品牌，亦於2002年兒子Kiro決定與父親合作，為品牌注入時尚設計元素，兒子Kiro負責創意與市場銷售營運，而父親則專注老本行負責生產，就是這種父子檔的基因新舊融合，直令Kapital呈現出與別不同的牛仔時尚多樣性，而不只是純粹復刻以往的單品，時至今天Kapital的大名經已衝出日本，吸引世界各地的時裝迷垂青，多年來的作品也是交由倉敷市兒島的職人所生產，所以Kapital對於一眾工人階級（Working class）也格外尊重，上年也舉行「Working Hero Play KOUNTRY」活動。

平田俊清（Toshikiyo Hirata）左，兒子平田和宏（Kiro Hirata）右（kapitalglobal@IG）

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2.）日本用傳統工藝結合西方元素

日本確實有不少以牛仔服裝為主軸的單位，但Kapital能突圍而出的原因在某程度上也歸功於兒子Kiro，品牌在建基於平田俊清擅長的傳統修補工藝，包括Boro、Sashiko、Sakiori與Indigo之下，融入了不少西方元素對作品之中，當中最為人熟悉的必定是哈哈笑（Smiley Face）圖案，直令開發了不少本身難以接受「爛布」的朋友開始嘗試穿用，同時亦增添了時尚感與配襯百搭度，除此之外便是聖母圖案，注入到Fleece Jacket、Tie與Bandana中，本季更移植到Boro襤褸牛仔褸當中，其造工之精細已超越了衣物的領域，絕對可用收藏級的藝術品來形容，此外骷髏骨也是Kapital的代表款式，擺放在斯文風的鮮色針織Cardigan毛衣身上，完美地中和了本身所散發的黑暗氣息。

Kapital哈哈笑設計：

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Kapital聖母設計：

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Kapital骷髏骨設計：

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3.）NewJeans着用

談到Kapital經典骷髏骨單品，馬上想起當今人氣韓國女團NewJeans曾在2023年由劉在錫擔任主持的《YOU QUIZ ON THE BLOCK》節目上，成員Minji穿上Skull毛衣粉紅色版本，而Hyein亦着用骷髏骨棒球外套，亦不下一次在不同場合地點例如機場、Live Show表演或日常直播與官方Youtube短片中，發現各成員也有Kapital的服裝上身，相信這都可反映NewJeans創作總監閔熙珍的時裝品味。

NewJeans在《YOU QUIZ ON THE BLOCK》節目（Plex）

4.）Travis Scott將Kapital引進西方世界

在美國音樂界的時尚人物Travis Scott在個人社交媒體上所分享的造型照中，可見亦有不少Kapital的骷髏骨單品，但與NewJeans的分別是Travis Scott挑選的大多是褲款作品，不過其實早在2020年《JACKBOYS》專輯的《Gang Gang》MV中， Travis Scott經已前瞻性地以Kapital Full Gear骷髏骨造型示人。

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5.）Kapital與Louis Vuitton聯乘登時尚舞台

於2013年Louis Vuitton春夏系列時裝騷中，當年由Kim Jones擔任品牌設計師之時已經找來了兒子Kiro合作，透過傳統Boro刺繡工藝重現一系列高級定製時裝，將Kapital帶到真正的時尚舞台，就是這一役後Kapital在世界潮流已坐擁一大席位。