Blokecore丨賀94世界盃30周年　手繪牛仔褸馬勒當拿、巴治奧上身

【Blokecore/ Unlicensed FC／COPA90／牛仔褸／足球/ 馬勒當拿/ 巴治奧】隨著Blokecore與牛仔風潮，近日美國服裝創意單位Unlicensed FC更攜同足球媒體COPA90合作，嶄新地將足球元素結合牛仔單品，創造前所未有Blokecore牛仔潮流。



自上年開始潮流界經常出現的關鍵字有Quiet Luxury靜奢風、Y2K風潮、帆船鞋、Blokecore及Full Gear牛仔造型，而Blokecore的盛行亦因為本年即將舉行的2024年歐洲國家盃而推到頂峰，除了各球會或國家隊的Vintage球衣受追捧外，時裝品牌BOTTER、運動品牌UMBRO也全力推行復古足球造型。

本年除了是歐洲國家盃2024決賽周舉行的日子之外，數數手指原來已是1994美國世界盃30周年，適逢這個值得慶祝的時刻，在英國發跡現駐美國西岸的足球創意單位Unlicensed FC便聯同足球內容媒體COPA90設計出一系列別注紀念衣物，聯乘牛仔褸作品透過三位90年代的傳奇球星作主題，有阿根廷「上帝」馬勒當拿（Diego Maradona）、意大利「神奇小馬尾」巴治奧（Roberto Baggio）與94世界盃主場之美國中堅拉拉斯（Panayotis Alexander (Alexi) Lalas），拉拉斯更成為首位登陸意甲的美國職業球員，可謂當年美國還未流行足球運動的先驅者。

Unlicensed FC x COPA9美國94世界盃30周年紀念系列（Unlicensed FC）

Unlicensed FC x COPA9美國94世界盃30周年紀念系列（Unlicensed FC）

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Unlicensed FC的吸引之處是系列突破以往Blokecore的框架，不單純穿上復古球衣作造型軸心，而是系統的前瞻創作初心，利用各種二手古着牛仔褸為基礎，透過手繪技藝注入了當年世界盃國家隊球衣的細節、球員名與號碼，呈現耳目一新的Blokecore牛仔單品，就算在球場以外亦份屬時尚之選。

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Unlicensed FC顧名思義非授權足球俱樂部，品牌設計團隊由一群熱愛足球運動的創作人所成立，靈感基因來自多位馳騁綠茵球場的偉大足球員，除了與COPA90的聯乘外，自家產品也有推出球星Printed Tee、球會紮染Tee、手繪球靴木屐與二創Pop Art海報，全面引領足球狂熱。

Unlicensed FC Tie-dye Tee：

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Unlicensed FC Printed Tee：

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Unlicensed FC Custom Clogs：

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Unlicensed FC Poster：