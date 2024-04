Sonic Youth天價古着Tee難負擔？　BEAMS與blurhms復刻成潮流恩物

【Sonic Youth / BEAMS/blurhms/聯乘】Band Tee一直以來在古着界都擁有超然地位,當中於美國另類樂隊Sonic Youth古着Tee在近十年間價值愈升愈旺,環觀各拍賣網站,一件狀態良好的真品Sonic Youth Vintage Band Tee市價,更誇張地高達5位數字港元,不過老實說市場上那有如此多高追的買家呢,所以乘着Band Tee熱潮,這陣子兩大時尚日牌BEAMS與blurhms均推出Sonic Youth復刻聯乘,為真正粉絲迎來最佳替代品!



Vintage Band Tee在時尚圈一向屹立不倒,原因很簡單,除了可反映着粉絲們對樂隊的忠誠與鍾愛表現之外,每件印有樂隊元素例如唱片封套或演唱會紀念的設計都極具歷史收藏意義,皆因這些Band Tee大多只推出一次,再加上當年粉絲們大多都是用家為本,甚少買來刻意收藏,所以真品在二手市場上便會升價十倍。

Sonic Youth《Goo》專輯由Raymond Pettibon設計(Sonic Youth)

Sonic Youth《Nurse》專輯由Richard Prince設計(Sonic Youth)

活躍於上世紀80至2000年的另類樂隊Sonic Youth在音樂、藝術、設計、時尚等多方面影響着各范疇發展,更是樂隊Nirvana的伯樂,多年來的唱片封套也邀請不同藝術家參與設計,有Raymond Pettibon、Richard Prince等大名,在當年確實相當前衛,連帶印上樂團封套的周邊Tee裇也被受關注,直至Sonic Youth解散後,不少稀有產品都立即成為了歷史之物,價格也隨即升值。翻查現今日本二手市場,最貴的一件80年代Sonic Youth Vintage Tee標價約$40,000港元,而其他擁有良好狀態的罕有款也需過萬港元,價格之高實在令人乍舌。

【Sonic Youth中古Band Tee價格參考】

Sonic Youth 80年代Tee,二手市場價值約$40,000港元(mercari網站截圖)

Sonic Youth 90年代DISAPPEARER Tee,二手市場價值約$29,400港元(mercari網站截圖)

Nirvana主音Kurt Cobain穿用Sonic Youth 90年代無敵戦隊Tee,二手市場價值約$14,000港元(mercari網站截圖)

Sonic Youth SISTER 1987 Tour Tee,二手市場價值約$3,600港元(Safari)

不捨得花4萬元購買真品不要緊,日本時尚百貨品牌BEAMS與blurhms不約而同推出Sonic Youth全新聯名系列替代品,BEAMS復刻了三款包括《Dirty》專輯封面、「WAR is BOGUS」及「We Don't Like The Grub Here」作為藍本,並移植到從未在古着市場出現過的Champion高質棉Tee上。

至於blurhms的虛擬二手服裝支線The bluhms ROOTSTOCK本月與FreshService再次舉行第二回合作,以Sonic Youth為主題,設計一系列以往古着Tee缺乏的闊身版型Band Tee,更植入樂隊經典圖像與字樣,讓不同造型風格的追隨者均能再次感受Sonic Youth的時尚音樂衝擊力!