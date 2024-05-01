NEPENTHES與職人鈴木聰合作彩線刺繡　重塑70年代美式嬉皮士氣息

【NEPENTHES／Otakara NYC／鈴木聰／刺繡】作為世界重要時裝國度，日本人向來對傳承手作工藝也格外尊重，尤其是一眾喜愛服裝之人，最近由清水慶三創辦的NEPENTHES服裝公司迎來全新企劃，邀請移居到紐約的日藉手工刺繡職人鈴木聰（Satoshi Suzuki）攜作創作別注系列，結合日美大兩時尚藝術元素，將彩刺技藝發揚光大。



NEPENTHES x Otakara NYC系列（NEPENTHES）

Otakara NYC主理人、日藉手工刺繡職人鈴木聰（Satoshi Suzuki）（NEPENTHES）

本回NEPENTHES與Otakara NYC的合作企劃，鈴木聰總共設計了4款裇衫、3款工作服以及5款Bandana，每件裇衫與工作服都繡有各式各類的圖案，這種彩刺工藝散發着70年代美式嬉皮士氣息，包括Love & Peace、哈哈笑、彩虹、國旗、衝浪及花卉等等，亦注入不少Pop art大師Keith Haring的作品，共中一款工作服更在背面繡上NEPENTHES旗下所有品牌的字樣，有Needles、Engineered Garments、aïe、SOUTH2 WEST8，份屬焦點之作。

D.N. COVERALL – HAND EMB. LOGOS（NEPENTHES）

D.N. COVERALL – HAND EMB. LOGOS（NEPENTHES）

D.N. COVERALL – HAND EMB. LOGOS（NEPENTHES）

D.N. COVERALL – HAND EMB. LOGOS（NEPENTHES）

D.N. COVERALL：

+ 3

WORK SHIRT：

+ 11

BANDANA：

Otakara NYC的彩色刺繡質量極高，顏色鮮艷滿載層次感，猶如一幅針織畫作移植到衣物一樣。為了讓更多人有機會親身感受是次合作，NEPENTHES為Otakara NYC在東京與北海道全新「花、 太陽、 雨」店舉行期間限定展示會。

+ 3

移居紐約已36年的鈴木聰，在還未全職創立人手刺繡品牌Otakara NYC前，他的工作經已與時裝服飾環環相扣，曾在室內設計公司擔任日本銷售代表，亦在一家名為DEPT的古着商店中負責採購二手服，引領他對品味一詞相當執着，但時至2020年左右疫情爆發的時候，鈴木聰發現自己有很多空閒時間，亦因為難以在網上市場尋找喜愛的刺繡圖案裇衫，經過妻子鼓勵下便開始自學刺繡工藝，慢慢地將製成品上傳到IG上，本來只為興趣或打發時間，但一次巧合被鈴木大器看到，鈴木聰的作品馬上吸引了到邀請鈴木大器的眼球，邀請他為Engineered Garments的產品繡上圖案並舉行名為Otakara的Pop-up，從此展開手刺繡藝術家之路。

Otakara NYC自家彩刺作品：

+ 9

Otakara NYC for Engineered Garments One-off：

+ 15

隸屬於NEPENTHES最具人氣的單位Engineered Garments由鈴木大器主理，於紐約扎根25年，鈴木大器絕對是市內日本人圈子中無人不曉的名字，無疑一眾出國生活的人在異地都甚為團結，早前談過日藉多媒體藝術家Gaku，這次是鈴木聰，鈴木大器為了讓更多人認識到鈴木聰的作品，某程度上成為紅線將他介紹給師父清水慶三認識，也促成這次的聯乘系列，然而除了與NEPENTHES的合作之外，Otakara NYC也曾為MOUNTAIN RESEARCH、Post O'Alls、Battenwear、Better Gift Shop與KITH定制彩刺作品。

MOUNTAIN RESEARCH x Otakara NYC：

+ 1

Post O'Alls x Otakara NYC：

Battenwear x Otakara NYC：

Battenwear x Otakara NYC（Battenwear）

Better Gift Shop x Otakara NYC：

KITH x Otakara NYC：