BETTTER憑獨特環保設計為人認識　升級再造解構中古西裝賦新生命

【BETTTER／LVMH／升級再造／環保】環保時尚遍地開花，除了在物料選材上著眼，也可以改造中古服飾來賦予新生命，新興品牌BETTTER屬於後者，連續兩年入圍

LVMH Prize，去年贏得Karl Lagerfeld Prize，評審團正是欣賞主理人Julie Pelipas獨特的升級再造設計理念。



於2020年由烏克蘭時裝設計師Julie Pelipas創立的時裝品牌BETTTER，短短四年間已成為時裝圈的重要名字，她提倡升級再造技術（Upcycled System）多於過份生產，其背後的原因很簡單，純粹為了地球村的可持續發展，皆因她認為現今服裝市場已充斥着過度浪費的問題，實際點說，世界流行一次性Fast Fashion供應鏈中，其生產過程對於環境有着傳播式的工業污染，在種種大前提下，Julie Pelipas認為能改變的只有創作，升級再造技術轉型是永續社會的最重要因素。

BETTTER時裝設計師Julie Pelipas（BETTTER）

細看Julie Pelipas的時裝設計師理念，舊是她的新，因BETTTER優先考慮於現代性和可持續循環再造性，Julie Pelipas在創作時通常以改造古着作為設計靈感的首要條件，不是無中生有地創作出有機會對地球過濾加重負擔的衣物。

在BETTTER的2024春夏季度的「MOTHER」系列，造型目錄可看到整體配搭散發着強烈的90年代統一正裝色彩，上身寬膊西裝搭載着下身打褶西褲，內襯穿上古着Tee裇及復古球鞋，形象相當鮮明，更最重要一環是每款設計只此一件，皆因Julie Pelipas挑選的全是中古單品，西裝的膊頭位置更注入可拆卸拉鍊系統，營造造型配搭多樣性，而西褲方面亦注入了束繩細節，讓各身形的用家也可穿搭。

BETTTER 2024SS 西裝造型：

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除了西服套裝以外，BETTTER也有推出一系列古着Tee款與牛仔單品，透過解構拼貼再造技藝呈現，Tee款以左右不對稱感覺增添時尚性，另外牛仔褲更大玩上下顛倒，將兩條不同洗水風格的牛仔褲拼合，製作成Loose-Fit剪裁輪廓，將已被遺棄的衣物透過創新意念賦予新生命，為求達到對環境的改革承諾。

BETTTER 2024SS 古着Tee與牛仔造型：