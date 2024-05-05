A$AP Rocky再聯乘Puma延續F1賽車熱　安全帶偽裝Tee源自西太后？

【A$AP ROCKY／PUMA／Vivienne Westwood／賽車】Puma向來與美國Hip Hop界模範情侶檔A$AP Rocky與Rihanna密切關係，自上年11月A$AP Rocky被任命為Puma FORMULA 1系列的創意總監，這位音樂人已突破自我領域，將極限運動服結合藝術時尚元素呈現。最近雙方再次以賽車裝備迎來第二回聯乘，而其中一款安全帶Tee更令人想起Vivienne Westwood經典舊作。



A$AP Rocky與Puma近年合作無間，繼親身演釋Puma Mostro OG宣傳照後，在F1邁阿密大獎賽即將舉行之前，Puma F1系列全新作品由A$AP ROCKY一手包辦構思、設計至宣傳，親自監督整個創作與製作過程，系列開宗明義以一級方程式賽車裝備為基礎，注入A$AP ROCKY渴望表達出的兒時童真意念，無論在作品與宣傳部分均可感受到這個充滿活力的童趣元素。

A$AP ROCKY x Puma F1系列（Puma）

+ 2

A$AP ROCKY x Puma F1系列（Puma）

本回作品方面其靈感源自2000年代F1賽車選手的裝備，在衞衣單品中以Fake Printed技術模仿了賽車服上多款贊助商繡章設定，作品以大Logo示人亦印有舊化仿真效果，另外重新推出Puma Inhale OG鞋款。

+ 1

談到賽車不能不提頭盔、頭套與手套等專屬裝備，A$AP ROCKY巧妙地將這些重型裝備時尚化，讓單品可在街頭上穿用，頭盔有趣地透過襯墊設計，由硬度素材降到軟性物料提供舒適度，而頭套則以前衞針織編製，同樣散發舊化效果，用來配襯街頭造型絕對是最佳點綴，不過整個系列中，最能夠代表A$AP ROCKY對於時尚觸覺的表達，必定是安全帶Tee。

+ 4

除了衞衣單品外，這次A$AP Rocky在Tee款中也大玩Fake Printed圖案，前後方均注入一級方程式賽車專用6點式安全帶，三種顏色供選擇，而這設計給人熟口熟面的感覺。

A$AP ROCKY x Puma F1 Seatbelt Tee（Puma）

+ 1

早於70年代間，Vivienne Westwood與第二任丈父Malcolm McLaren也曾利用降落傘安全帶元素設計過SEX/Seditionaries Parachute Shirt，當年更因為Malcolm McLaren作為傳奇Punk樂隊The Sex Pistols經理人的關係，讓Vivienne Westwood聲名大噪，大膽具前瞻性思維也影嚮往後裏原宿文化一眾設計師與有名人，包括高橋盾與藤原浩共同成立AFFA也有推出安全帶Tee，還有小林節正主理的Mountain Research。

Vivienne Westwood & Malcolm McLaren SEX/Seditionaries Parachute Shirt（Palais Galliera）

UNDERCOVER AW03 AFFA Seditionaries Parachute Bondage Tee：

Mountain Research Shirts：