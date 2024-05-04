Daniel Arsham風火輪企劃最終回　8款迷你古董玩具跑車變藝術品

【Daniel Arsham／Hot Wheels／玩具／聯乘】眾所週知，美國知名藝術家Daniel Arsham對古董跑車的鍾愛屬發燒級別，近日這位紐約的當代視覺藝術家再次與Hot Wheels合作，第四回聯乘再一次以其標誌性的侵蝕風格創作出石化迷你玩具車系列。



Daniel Arsham x Hot Wheels "Arsham Porsche 930A"（Mattel Creations）

Daniel Arsham x Hot Wheels模型（KITH）

Mattel Creations來到Daniel Arsham聯乘Hot Wheels系列最終第四回，釋出了整個迷你系列的最後兩款跑車，包括Eroded Porsche Safari與Eroded Ford Mustang，價錢相當大眾化，定價¥13,750日元（約$700港元），相信大家都能買得起。

Eroded Porsche Safari（KITH）

Eroded Ford Mustang（KITH）

Daniel Arsham與Hot Wheels此項目早在開始時已劃分成四個不同階段，以賽車的圈數「Laps」命名，在頭三圈時經已推出了六款模型作品，包括Arsham Porsche 930A、Eroded Deora II、Arsham Porsche 356 Bonsai、Eroded Rodger Dodger、Eroded Porsche 930與Eroded Twin Mill。

Daniel Arsham x Hot Wheels模型（KITH）

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在眾多汽車品牌中，相信Daniel Arsham最愛的必定是保時捷Porsche，於2020年更官方與保時捷合作設計出1986年傳奇911 Turbo（930A）型號，曾多次製作一比一大型車款藝術品的他，於上年更受到Mattel Creations的邀請，攜Hot Wheels挑戰性地創作小型玩具車款，將一系列古董跑車重新演繹成1：64比例的迷你版。

Arsham Porsche 911 Turbo (930A) - Edition #2（Daniel Arsham）

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Mattel Creations在Lap 4最終回找來了時尚名所KITH一同合作，鐵定於5月11日在KITH東京店舉行一天限定Pop-up活動，將限時售賣第一至第四圈的車款外，更有別注Hot Wheels Super Rally收藏透明盒子用作擺放展示模型，以及各種收藏品與周邊配件，有海報、鎖匙扣、貼紙等，每款小物也具收藏性，屆時亦會請來Daniel Arsham為一眾收藏家進行簽名活動，將整個聯名劃上完美句號。