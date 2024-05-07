韓牌Deviation重塑German Trainer　將經典軍事設計注入賽車元表

【Deviation／German Trainer／德軍訓練鞋／韓牌】近年隨著adidas一眾復古鞋款強勢回歸，連帶經典德軍訓練鞋也成為備受關注的鞋款之一，繼線上球鞋網誌Hartcopy與adidas聯乘同樣以German Trainer為創作藍本後，近日本地皮鞋名所HOAX亦再次與東京工靴品牌Slow Wear Lion迎來小牛皮升級版，就連韓國新晉鞋履品牌Deviation也以這款德軍鞋作為主打，令German Trainer熱潮再度升溫。



Deviation Racing Trainers（Deviation）

Deviation鞋款型號包括Thunder Tank、VTG Sneakers、Dress Derby、Hike Trackers等，當中最具人氣型號絕對是名為Racing Trainers的款式，輪廓與外觀擷取自正宗German Trainer，設計保留優雅風格，鞋頭麖皮與鞋身柔韌羊皮與軍用訓練鞋設計細節相同，不過令鞋作變得時尚的細節必定是品牌簽名式隱藏鞋帶設定，當束緊鞋帶後將會呈現更修長形態，如果大家有興趣的話，尺碼可買大半號至一號來營造此感覺。時至近日Deviation亦推出五款全新男女均能穿用的中性配色之作，為迎接春夏季度做好最佳準備。

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Deviation Racing Trainers S/S Neutral collection（Deviation）

於2023年才成立的韓國鞋履品牌Deviation，短短一年時間經已成為韓國迅速冒起，專門以重塑經典鞋款作為品牌軸心與理念，並移植靈感源自賽車訓練鞋的收藏鞋帶系統，讓多款熟口熟面的人氣鞋履注入一份時尚感，其中VTG Sneakers的一款創作大玩adidas另一經典Stan Smith，舊化裂紋皮革同樣散發出時尚氣息。

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此外在Loafer與Clog鞋履的熱潮引領之下，Deviation本年也推出了新作Pony Slide Loafer，乍看之下帶有Clark's Wallabee的感覺，但注入了Horsebit Loafer的標誌馬銜扣與流蘇細節，線條亦刻意製作得偏向寬鬆，有着重型笨重感，也考慮到方便穿用及除脫得關係，鞋踭後方擁有摺疊功能，非常適合在春夏季作為拖鞋或休閒鞋來穿著。