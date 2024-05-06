Pharrell聯乘Tiffany希臘神話首飾系列　最貴6位數頸鏈價值在於…

【Pharrell Williams／Tiffany & Co.／珠寶／聯乘】作為現任Louis Vuitton男裝創意總監的多媒體創作人Pharrell Williams繼續在時尚界馬不停蹄地工作，在近日更首度與美國百年珠寶品牌Tiffany & Co.攜手創造出全新聯乘系列Tiffany Titan，透過首飾單品將原本Tiffany & Co,.的傳統貴麗氣息注入一份叛逆感，重新定義當代藝術風格！



Tiffany Titan by Pharrell Williams（Tiffany & Co.）

Tiffany Titan Necklace in Yellow Gold with Diamonds，價格高達$55,000美元（約$430,000港元）（Tiffany & Co.）

由Pharrell Williams一手包辦設計理念的Tiffany Titan系列，總共19款作品，每款也有自身的獨特性，包括頸鏈、吊墜、耳環與戒指等等，Pharrell一向認為珠寶是一個人的標點符號，一件合適的小物絕對能夠讓個人品味與造型無限昇華，而作為雙方首次的聯乘企劃，Pharrell擷取自古希臘神話中，神的統稱泰坦作為引發意念，將十二奧林匹斯神之一、掌管着海洋的海神波塞冬及象徵傳奇武器三叉戟時尚化，移植其棱角分明的尖刺輪廓到珠寶飾物中，令典雅的作品散發出一種男生粗獷魅力。

Tiffany Titan Five-row Ring in Gold with Diamonds（Tiffany & Co.）

Tiffany Titan by Pharrell Williams：

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向來對於高質量有着絕對要求的Pharrell Williams，在首次與Tiffany & Co.的合作用盡最上乘的貴金屬作為主體素材，在系列中一張Pharrell宣傳照中，其頸上的那款作品的價格更高達$55,000美元（約$430,000港元），實屬相當誇張，皆因作品利用18K黃金製作，也梅花間竹的在尖刺吊飾上細緻地鑲嵌着多枚鑽石，難怪價錢需要六位數港元。如果大家不想過於浮誇的話，Pharrell在系列中設計了數款以黑色鈦金屬作點綴的作品，與黃金形成強烈的對比度，將時尚型格黑色之美無條件地展現。

Tiffany Titan by Pharrell Williams in Titanium：

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為了慶祝本次Pharrell Williams與Tiffany & Co.的全新珠寶系列，兩大單位更邀請了不少時尚有名人抵達Tiffany紐約市第五大道總店親身感受Tiffany Titan的威力，當晚嘉賓星光熠熠，BLACKPINK成員Rose、美國演員Gabrielle Union、Blake Lively及饒舌歌手Pusha T等均現身活動。這次再一次成為時尚焦點的Pharrell，會否在2025年Louis Vuitton春夏季將同隸屬LVMH集團的Tiffany & Co.作為時裝騷的一部分呢？那便拭目以待吧！