專訪BEAMS SSZ主理人｜加藤忠幸：City Boy是把衣服穿得有質感！

日前BEAMS人氣滑板支線SSZ特別在台灣舉辦「SSZ臨時店舗」POP UP STORE，除了針對台灣打造限定商品之外， BEAMS買手以及身兼BEAMS SSZ主理人加藤忠幸也特別飛來台灣，親自分享自己對於SSZ的理念。



本次COOL也特別訪問到加藤忠幸（以下簡稱為 K ），一同深入了解台灣限定的細節，以及他在深多重身份間的轉換，當然也少不了他對於現今穿搭流行趨勢的看法。

專訪BEAMS SSZ主理人加藤忠幸

Q：對台灣的印象跟台灣最想去的地方

Ｋ：對台灣的印象是人們很友善，天氣相較於日本來說的話，比較暖活，其實我滿喜歡暖活的地方。最想去的地方應該是海邊，因為聽朋友說台灣很多地方很適合衝浪，不過這次行程比較趕，下次來的話會想試試看！

Q：SSZ時常有一些搞怪又實用的設計，這些靈感平常從哪裡來的呢？

Ｋ：我都是從過往買過的衣服找取靈感，我會看著那些衣服，然後想說如果是我來設計的話，我會想怎麼做調整改良，讓這件單品更不一樣、更實穿或是更有趣。像是你可以看到在我的服裝上看到一些額外的小口袋細節，都是出自於我希望這件單品能擁有更多的機能性。

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Q：那這次台灣限定加入了「香蕉」靈感，這是如何來的呢？

Ｋ：我家裡是務農的，目前我也是農園的主理人，種植許多蔬菜，而小時候隔壁是賣水果的，我們都會以物易物，用蔬菜跟鄰居家換水果，有一次換到的就是來自台灣的香蕉，好吃到讓我感到非常驚艷，讓我印象深刻至今，所以讓我對台灣和香蕉產生連結，也呈現在這次的商品上。細長的口袋可以收納類似香蕉的長條物，因此像是太陽眼鏡、筆等物品，算是非常實用，同時SSZ的代表色也是黃色，因此再適合不過了！

Q：當初是為何創立SSZ呢？有想過會在海外市場受到如此巨大的迴響嗎？

K：目前日本的選貨店，都是什麼品牌賣得好，大家就跟著選來賣，沒有太大的差異性，所以我在想，如果BEAMS有一個自己很熱門的獨家品牌，那麼也不會在別的地方賣，那絕對是對於BEAMS一大樂事，所以就跟總公司提議，以「Surf、Skate、Zine」為主要元素創辦了SSZ ，但一開始也真的沒想太多關於海外市場，但如今有這樣的成績，我非常開心！

Q：你既是BEAMS的買手，也是SSZ主理人，甚至還有農夫的身份，這三個身份你有最樂在其中的嗎？

K：其實三種身份對我來說的有相互關係，而且都是我適合的，所以我才會決定去做，像是買手的部分我主要是採購衝浪和滑板品牌，然後我會以不衝突的情況之下，去創作出我的SSZ商品，因此沒有特別沈浸某一個身份，我都是很樂在其中的！

Q：CityBoy一詞在台灣已經變成一種穿搭風格，你是如何看待的？

K：最初CityBoy是由我我好友長谷川昭雄所創作出來的世界觀，他所呈現出來的都市街頭氛圍，街頭人確實是這麼穿的，包含SSZ就是以滑板和街頭文化為宗旨，而這類人都喜歡穿一些寬鬆舒服的衣服，因此兩者之間確實有些相近的關係。但我心中的City Boy是一種 Lifestyle ，可以把一些日常的衣服，用有質感穿搭方式呈現出來，加上態度，這就是City Boy ！

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