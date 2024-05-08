Apple發佈會丨Tim Cook以iPad訂製專屬Nike波鞋　挑戰喬布斯NB？

【Apple發佈會2024／Tim Cook／Nike Air Max 1/ Steve Jobs/ 喬布斯】Apple日前線上舉行本年首次最新產品發佈會「Let Loose」，短短38分鐘的視頻一口氣公開了多款全新iPad Air、iPad Pro與Apple Pencil等產品，但令時尚潮流界為之矚目的絕不是各項科技單品，而是現任蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）腳上那雙只此一對的專屬Nike Air Max 1。



在Apple整個線上發佈會開初之時，由不同筆觸繪畫出Apple Park，Tim Cook穿上一身休閒服裝揭開序幕，正正是這個畫面他腳上那雙全白球鞋便引起了大家的注意，原來這雙是為了慶祝本次iPad最新系列的發佈活動而為Tim Cook客製的全球唯一一雙別注Air Max 1 '86 “Made on iPad”。

現任蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）腳上那雙只此一對的專屬Nike Air Max 1（Apple截圖）

這雙獨一無二的Tim Cook客製Nike Air Max 1 '86 “Made on iPad”，在整個設計過程均透過搭載着最新M4晶片的iPad Pro與Apple Pencil Pro合力繪製，Nike亦成為了世上第一個利用此科技作為創作設計工具的品牌，整對鞋款以全白色作為主軸，鞋身由不同物料組合而成，兩旁標誌性的Swoosh Logo周邊注入代表着蘋果的彩虹色筆跡並以刺繡縫線展現，另外圍繞着鞋身的位置也移植了同樣代表着Apple Pencil Pro的素描繪畫效果，鞋籠注入灰色絨布提高舒適度，不過鞋作的焦點卻落在鞋舌布標細節上，藍紅色的Nike標記下以手寫字樣印有「Made on iPad」一句，經已完美地表達出這鞋款的重點特色，也令作品更為完美。

Nike Air Max 1 '86 “Made on iPad”（Apple）

Nike Air Max 1 '86 “Made on iPad”（Apple）

Nike Air Max 1 '86 “Made on iPad”（Apple）

Nike Air Max 1 '86 “Made on iPad”（Apple）

據悉這聯乘別注款只為Tim Cook一人而設，但將來會否推出平民版或Nike推出專屬Custom設計應用程式讓大家發揮創意，大家拭目以待。不過這次Tim Cook被人解構穿搭造型所引發的話題，不其然想起當年Steve Jobs的Lunor眼鏡、Issey Miyake黑Tee、Levi's 501牛仔褲和New Balance灰系992的情景。

【回顧Steve Jobs多年來經典「相同服飾」的穿搭造型】