堀米雄斗 x Nike SB Dunk Low新配色　聯乘奧運冠軍充滿自然元素

在2020年東京奧運首度加入的競技運動──滑板，最終由地主選手堀米雄斗 Yuto Horigome奪得首面金牌，不僅讓日本國民逐漸改善對滑板文化的看法，也讓堀米雄斗與Seiko、Nike SB推出聯名作品。



繼上次聯手首款Nike SB Dunk Low的「Wolf Grey」日式簡約配色後，最近網路又傳出全新配色「Asparagus 蘆筍」。

全鞋點綴上大自然的氣息

作為「Asparagus 蘆筍」為名的配色，全鞋以大面積的綠色和淡棕色進行拼接，同時利用較為細緻和具有較多顆粒的麂皮拼接，並利用配色面料細微差異打造層次感，而在後跟處的樹紋印花裁片，成為最大亮點，讓整雙鞋充滿大自然的氣息，而在深綠色麂皮上裝飾著類似潑墨細節，不知道是否是詮釋蘆筍表面的針狀物。

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Nike SB Dunk Low x Yuto“Asparagus”預計將在2025年發售。



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