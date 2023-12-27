Nike Kobe 9 Elite Protro將重現Christmas配色　明年聖誕登場？

為紀念 Kobe Bryant 生日的 Nike Kobe「Halo」主題配色計畫 2024 年以 Kobe 9 為主角，並預計用 Protro 型態推出高筒 Elite 版和低筒 EM 版兩種款式。而稍早 @zSneakerHeadz 於推特上透露，2024 年第四季 Kobe 9 Elite Protro 還將有聖誕節配色登場，再現 10 年前的節慶專屬樣式。



Nike Kobe IX Elite Protro

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回顧 2014 年，Nike Basketball 為聖誕節檔期準備了一系列戰靴，當時的三大球星簽名款各自以不同靈感呈現，KD7 發想自 Kevin Durant 愛喝的聖誕飲品蛋酒、LeBron 12 濃縮了 LeBron James 家鄉俄亥俄州冬季的景色，至於 Kobe 9 Elite 則裝扮成掛在床邊的聖誕襪，呼應身為首雙使用 Flyknit 針織技術的籃球鞋之里程碑。

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聖誕限定的 Kobe 9 Elite 當年以「Knit Stocking」來命名，紅白相間的針織鞋面散發濃濃節日氣息，鞋舌內還有「Mamba's Greetings」字樣送上來自老大的問候。

湖人隊在 2014 年聖誕大戰上作客芝加哥與公牛隊交手，是 Pau Gasol 離開湖人後第一次面對昔日東家，可惜 Kobe Bryant 因傷勢加上身體疲勞缺陣，只隨隊坐在板凳席觀戰，無緣與 Kobe 9 Elite「Knit Stocking」一起亮相，而是由隊友們 Carlos Boozer、Wesley Johnson、Jordan Clarkson、Jordan Hill 穿上這款聖誕戰靴登場。

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Nike Kobe 9 Elite Protro 聖誕節配色預計 2024 年第四季登場，型號 FZ7335-600，定價尚未公開，期待進一步消息。（註：本文圖片為原版實鞋照，僅供示意，Protro 版本尚未亮相。）

【本文獲「勘履者」授權轉載。】