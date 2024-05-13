喜茶首次聯乘MEDICOM TOY　BE@RBRICK與周邊產品全力攻佔潮流界

【喜茶／BE@RBRICK／HEYTEA／聯乘】近月北上消遣成為熱潮，同時有不少人仍堅持留港消費，不論你是哪方的支持者，相信也不能否應曾品嘗過或聽聞過HEYTEA喜茶這個中國大型連鎖茶飲品牌名字。近日喜茶為推出全新飲品再次踩入潮流界，合作夥伴更是日本知名玩具單位MEDICOM TOY，雙方更以BE@RBRICK作為聯名焦點單品創作出Cool Black玩具，延續BLACK TEA（酷黑）系列，當中那位穿紅線的人士會否是兩年前曾合作過的藤原浩呢？



喜茶延續2022年fragment design的酷黑企劃，踏入本年夏季時分迎來與MEDICOM TOY的第一次合作——「酷黑2.0」，透過喜茶元素注入到人氣BE@RBRICK玩具當中，分別推出400%和100%，繼續以全黑色調為設計軸心，臉部雙眼位置移植了喜茶Logo「阿喜」的眼睛，而身上及右腳均以銀色印上塗鴉風格的HEYTEA與LIVE JOY字樣。除此之外，為配合別注版喜茶BE@RBRICK，兩大單位更致力製作其他同邊配件，例如保溫壺、水杯、鎖匙扣、手挽袋與專為BE@RBRICK定製的迷你杯與行李箱，增添趣味性。

喜茶 x BE@RBRICK分別推出400%、100%（medicom_toy）

喜茶 x BE@RBRICK定製的迷你杯與行李箱（medicom_toy）

HEYTEA x BE@RBRICK "Cool Black”系列（medicom_toy）

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喜茶的潮流觸覺其實早於2020年經已展示出來，繼四年前與adidas Original推出聯名「多肉葡萄」ZX 7000鞋款後，兩年前邀請日本裏原宿教父藤原浩的fragment design合作，創出BLACK TEA聯乘系列，多款產品包括飲品杯、暖杯、Tote Bag等，設計除了換上黑魂配色外，並印有潮人最愛的fragment design閃電標誌，但公開發售後評語好壞參半，本以為就此終結了喜茶繼續開發潮流領域的野心，原來喜茶勢不罷休，本回更設計出人氣BE@RBRICK。

HEYTEA x adidas Original ZX 7000（adidas）

fragment design聯乘HEYTEA「BLACK TEA」系列（IG@fujiwarahiroshi）

重溫fragment design聯乘Starbucks設計：

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說實話，喜茶與MEDICOM TOY本回合作無疑跟fragment design那次感覺相近，延續上回藤原浩的酷黑概念，這次名為酷黑2.0同樣地除了周邊產品外，也調製了全新「黑」菠蘿特飲，選用當造菲律賓菠蘿融入喜茶經典四季春茶湯，將清香酸甜添加在味蕾舌尖上，非常合適在夏季品嚐。