2024歐國盃丨UMBRO百周年紀念特別版球衣　潮穿波衫為決賽周倒數

【UMBRO／2024歐國盃／Blokecore/ 波衫】2024年歐洲國家盃距今還有一個月便正式開鑼，各大運動品牌不停做勢，希望在歐國盃前夕打響旗號，適逢本年是UMBRO的100周年紀念大日子，UMBRO已在多方領域大行其道改革，無間斷地與各國時尚品牌聯乘。最近UMBRO再次釋出全新球衣系列，開宗名義以歐國盃作出發點，並聯同兩大當今人氣Blokecore藝術家共同處理本次企劃。



在進入歐國盃直路階段，UMBRO近日推出全新「United by Umbro」系列，宣傳照方面由英國Blokecore代表攝影師Louis Bever掌鏡，繼續透過散發藝術名畫氣息的攝影技藝，將United by Umbro多款球衣呈上。回到球衣單品中，這次的創作共挑選了八隊歐洲足球列強作為設計藍本，有英格蘭、法國、西班牙、葡萄牙、意大利、德國、荷蘭與愛爾蘭，當中只有愛爾蘭可惜未能進入六月在德國舉行的決賽周。

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正因為UMBRO不是這八隊國家足球隊的官方球衣贊助品牌，所以「United by Umbro」系列中只能擷取各國的元素再作重新設計，而這個任務便交由另一Blokecore單位Blood In Blood Out創始人、球衣設計師Floor Wesseling覆行，八款作品的國家徽章也是透過該國文化與傳統紋理引發而成，色彩上沿用該國傳統球衣顏色作設定，用意提升親和力與共鳴性，無獨有偶地亦增添了一份獨特風格，如各位有機會到德國觀賞歐國盃決賽周的話，這系列比起官方國家隊球衣來得更加特別更加時尚。

United by Umbro英格蘭球衣：

United by Umbro法國球衣：：

United by Umbro西班牙球衣：

United by Umbro葡萄牙球衣：

United by Umbro德國球衣：

United by Umbro荷蘭球衣：

United by Umbro愛爾蘭球衣：

Blood In Blood Out於2004年創立，一直醉心於球衣服裝設計，其簽名式創作必定是把球衣分拆再進行拼貼，然而Floor Wesseling的作品絕不是無中成有地胡亂拼湊，多年來的設計也會根據球員們血統、歷史大事件與曾效力的球會來建構成一件有故事的球衣。

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UMBRO於本年乘着100周年的重要里程碑，一改品牌的形象與模式，包括重塑雙鑽標誌，亦邀請意大利時裝品牌ROA的設計師兄弟Giovanni Nordio與Gregorio Nordio注入時尚感，顛覆百年老牌的傳統風格，加上這兩年來全球聯乘不繼，單看日本已超過十隻手指，另外Palace Skateboards、Slam Jam與HUF等街頭品牌合作，天時、地利、人和三大元素結合起來，UMBRO在時尚界勢力絕對不容忽視。