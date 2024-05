《POPEYE》六月號封面插畫　青木謙吾繪畫夏日City Pop清新作品

【POPEYE/青木謙吾/插畫家/ City Boy】日本潮流生活月刊《POPEYE》六月號雜誌以「The Car is On My Side.」為主題,男生第二位伴侶「汽車」成主角,內容除了推介不同復古汽車以外,亦為讀者講解當今日本汽車文化、故事與禮儀,除了題目吸引,本期封面亦成為各《POPEYE》讀者無慮購入與收藏的原因之一,皆因封面不只是單調地刊登一輛實體汽車照,是透過一幅插畫作招徠,而這畫作的背後插畫師就是青木謙吾(Kengo Aoki)。



不少讀者留言讚揚本期封面插畫相當高質(popeye_magazine_official@IG截圖)

近日《POPEYE》在官方IG上載了六月號宣傳,經已引來了不少讀者留言讚揚本期封面插畫相當高質,其繪畫風格與《POPEYE》的時尚朝氣感有着同出一轍的氣氛,滿載日系City Pop藝術風格的畫作展示出畫家青木謙吾對於風景插畫觸覺。

青木謙吾於2024為《POPEYE》繪製六月號插圖(POPEYE)

青木謙吾於2020繪畫「PARKING of FUJI SUPER MARKET.」(ken05_aoki)

青木謙吾於1979年出生於日本神奈川縣中南部茅崎市,沿海地區成長的他擁有陽光與海灘的生活模式,往後也不多不少影響到他在於創作的思維,畢業於東京武藏野美術大學的視覺傳達設計系,2003年開始平面設計生涯,加入電通株式會社,這是一家世界最大的單一日本跨國廣告公司,多年的經驗與知識亦令他在廣告設計界獲獎無數。

細看青木謙吾的畫風,大多透過彎彎曲曲的線性作為主體基礎,以黑白對比視覺效果來表達陰影細節,另外作品除了黑白色外,整幅圖畫也只會多加一至兩種顏色作配搭,而藍、黃便是經常出現的色調,直令畫面注入一份油彩畫風,也是大家熟悉並稱之為的日系City Pop藝術風格,也不其然地令人想到日本創作歌手、City Pop之父山下達郎(Yamashita Tatsuro)的《For You》專輯封套,這是由視覺藝術家鈴木英人 (Eizin Suzuki) 所設計,而山下達郎便是大家耳熟能詳歌曲〈Plastic Love〉的製作人。

欣賞更多青木謙吾插畫作品:

鈴木英人作品:

山下達郎《For You》專輯封套,由鈴木英人 (Eijin Suzuki) 設計。(Yamashita Tatsuro)

為何《POPEYE》這次會邀請青木謙吾合作呢?其實早在2019年青木謙吾在個人IG上發佈自家畫作,作品均圍繞着城市、汽車與貓三大元素來繪製,2020年他更自行推出了「CITY, CAR & CAT.」的畫冊,畫集透過平版印刷來製作,當中「PARKING of FUJI SUPER MARKET.」正是這次《POPEYE》六月號其中一張畫作的設計原點。慢慢地青木謙吾這種獨有的簡約線性畫風開始吸引到不少時尚單位風垂青,例如The Inconvenience Store、Cup & Cone等等,以及與不同插畫家舉行展覽「DIFF'RENT FOLKS」,這次獲得《POPEYE》的請來,相信可讓青木謙吾的名氣更上一層樓!

青木謙吾的「CITY, CAR & CAT.」的畫冊:

青木謙吾聯乘The Inconvenience Store:

青木謙吾聯乘Cup & Cone:

青木謙吾「DIFF'RENT FOLKS」展覽: