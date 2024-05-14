Dior聯乘Stone Island大玩品牌標記　Kim Jones演繹美軍A-2外套

【Dior／Stone Island／聯乘/ Kim Jones】自2020年意大利經典機能品牌Stone Island被Moncler收購後，現任品牌總裁Carlo Rivetti也一直致力改變品牌固有形象，除了本年一月舉行了2024年秋冬時裝騷外，亦一改社交媒體與廣告宣傳方法。日前Stone Island更宣布與巴黎高級時裝品牌Dior合作，透過Dior創意總監Kim Jones的視野，重塑Stone Island創辦人Massimo Osti在服裝上追求完美的態度。



本以為巴黎Dior的時裝世界與意大利Stone Island的機能服大纜都扯唔埋，但無疑兩者在功藝上均有相似之處，將浪漫、嚴謹與細緻等專業知識作定義，加上由聯乘掌舵人Kim Jones打破舊有思維，為Stone Island這個服裝實驗室榮升到時裝舞台，本回一系列單品展示不少Logo與吊飾設定增添時尚度，無獨有偶Carlo Rivetti亦曾說過，Stone Island現在能真正成為國際品牌也相當幸運，「1992年的意大利男人，他們喜歡Show Off，剛好品牌最重要價值正是這個徽章，當彼此遇見並發現對方身上的徽章時，他們自然就會有Connection，如同俱樂部般。」

Dior創作總監Kim Jones（Stone Island）

這次聯乘的聯名系列中，由Kim Jones親身演繹打響頭炮，宣傳照中他穿上一件由小羊皮作主素材的皮革外套——Black Lambskin Field Jacket，這款式的創作靈感顯然易見是擷取自美國空軍二戰時期的A-2 Flight Jacket為藍本，除了在軍事風上散發出Stone Island的風格外，外套造舊效果也呈現出品牌在探索實驗式染色技術與製衣方法風理念，當中Dior與Stone Island的標記當然放到當眼前方口袋。

Dior x Stone Island Black Lambskin Field Jacket（Stone Island）

除此之外，本系列最重要的軸心元素是透過高貴絲綢物料並以Stone Island標誌性的染色技術貫穿整個系列，並名命「Alchemy of colour」，作品上可見多運用鮮艷配色如薄荷綠色、黃色與紅色來創作。另外一款Bomber Jacket中，Kim Jones亦巧妙地移植不同時裝元素，例如源自Dior於1952年春夏高級時裝系列中的雙褶剪裁（Double Pleat）以及Dutch Rope細節，當中一款Bomber Jacket更大刀闊斧地添加珍珠吊飾小物，讓時尚氣息濃烈昇華。

Dior x Stone Island系列（Stone Island）

Dior x Stone Island系列（Stone Island）

Dior x Stone Island系列（Stone Island）

+ 4

Kim Jones為了讓最強的Stone Island標誌表露無遺，選定移至一系列圓形包款與鎖匙扣當中，另外當然唔少得Dior經典Saddle Bag，讓整個系列的統一性劃上完美句號。